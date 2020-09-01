В Житомире воры пытались ограбить дом, их спугнула собака: все попало на видео

На кадрах видно, как преступники очень тихо и аккуратно крадутся по первому этажу и обсуждают план, кто и куда пойдет. Один из них остался на первом этаже и встал возле двери. Можно предположить, что это комната хозяев или детей, так как преступник стоит возле нее, так как будто бы караулит.
Двое других пошли аккуратно по лестнице наверх. Но вдруг первый начинает активно звать других. Они пытаются тихо, но быстро сойти по лестнице, в этот момент на втором этаже или же в закрытой комнате, начинают лаять собаки. Преступники пугаются и убегают.
Житомиряне, будьте осторожны! Позаботьтесь о защите своего дома, чтобы не стать жертвами подобных воров.
Судя по лаю собака была комнатным кавказцем :) но дело свое она хорошо знает!