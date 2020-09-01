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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 1 » 08:47:21

В Житомире воры пытались ограбить дом, их спугнула собака: все попало на видео

Сегодня, 08:58:50 2761 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире воры пытались ограбить дом, их спугнула собака: все попало на видео

 В Житомире воры забрались в частный дом, пока хозяева спали. Происходящее сняла камера видеонаблюдения на первом этаже в доме.

Как сообщает один из Telegram-каналов, воры залезли через окно.

На кадрах видно, как преступники очень тихо и аккуратно крадутся по первому этажу и обсуждают план, кто и куда пойдет. Один из них остался на первом этаже и встал возле двери. Можно предположить, что это комната хозяев или детей, так как преступник стоит возле нее, так как будто бы караулит.
 

Двое других пошли аккуратно по лестнице наверх. Но вдруг первый начинает активно звать других. Они пытаются тихо, но быстро сойти по лестнице, в этот момент на втором этаже или же в закрытой комнате, начинают лаять собаки. Преступники пугаются и убегают.

Житомиряне, будьте осторожны! Позаботьтесь о защите своего дома, чтобы не стать жертвами подобных воров.
Тэги: камера, воры, дом, Житомир, кража
Комментариев: 3
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 12:02:05, Сегодня [Материал]
+3

Очень жаль что жопу не откусили никому!
Судя по лаю собака была комнатным кавказцем :) но дело свое она хорошо знает!
Житич
2 Василий (Житич)   • 17:19:22, Сегодня [Материал]
0

Собаке выдать сертификат на пожизненную сосиску.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:24:12, Сегодня [Материал]
0

стремно что лезут в дом с деньги и хозяивами.... уверен что у них на "всякий" случай нож какой то как минимум есть
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