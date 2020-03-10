В социальных сети набирает популярность запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала кражу цветов в самом центре Житомира.
Как оказалось, это не единственный случай, аналогичный инцидент произошел 8 марта. В этот раз "героем" видео стал парень.
"Можно показывать сериал о "любви житомирян к родному городу". Можно ежедневно сажать цветы, чтобы каждую ночь их кто-то носил к себе домой ... давайте сделаем знаменитыми незваных гостей"
, - пишет в Facebook Татьяна Парфентиева
.
Напомним, первая кража произошла
возле кафе "Львовская мастерская шоколада" накануне 8 марта.
Дубль два: в Житомире камера видеонаблюдения запечатлела еще одного цветочного вора. ВИДЕО
П.С.: то жарт звісно, а то ще хтось так і зробить.