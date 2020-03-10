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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 10 » 15:42:36

Дубль два: в Житомире камера видеонаблюдения запечатлела еще одного цветочного вора. ВИДЕО

Вчера, 16:07:36 2364 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дубль два: в Житомире камера видеонаблюдения запечатлела еще одного цветочного вора. ВИДЕО

 В социальных сети набирает популярность запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала кражу цветов в самом центре Житомира.

Как оказалось, это не единственный случай, аналогичный инцидент произошел 8 марта. В этот раз "героем" видео стал парень.

"Можно показывать сериал о "любви житомирян к родному городу". Можно ежедневно сажать цветы, чтобы каждую ночь их кто-то носил к себе домой ... давайте сделаем знаменитыми незваных гостей", - пишет в Facebook Татьяна Парфентиева.

Напомним, первая кража произошла возле кафе "Львовская мастерская шоколада" накануне 8 марта.

Тэги: Житомир, кража, цветы, камера
Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:55:19, Вчера [Материал]
+2

То мабуть хлопець тієї дівчинки :) Гоп-культура кугутська рулить. Тре під ті вазони гранату покласти і чеку прив'язати до квітів - виховний момент буде вже за декілька секунд!
П.С.: то жарт звісно, а то ще хтось так і зробить.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:02:02, Вчера [Материал]
+1

Шукайте за зеленою палаткою з квітами, вони там можуть ними і торгувати :)
google
3 Гугиль (google)   • 21:04:51, Вчера [Материал]
+2

не удивительно
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 23:14:44, Вчера [Материал]
0

Земля круглая. Сначала семья хозяйки кафе тянула с бюджета. Теперь ее черед страдать. Правда, по маленькому.
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