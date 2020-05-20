Не прошло и недели: с клумбы в центре Житомира уже воруют цветы. ФОТО

В самом центре Житомира, в нескольких десятках метров от мэрии, с клумбы украли первые цветы. От момента их высадки прошло меньше недели.
О факте кражи сообщило коммунальное предприятие "Зеленбуд".
"Еще не успели досадить цветник на площади Королёва, как уже начали похищать цветы. Низкая степень культуры, безжалостное отношение к окружающей среде отдельных людей, ограничивает возможность большинству людей отдыхать в ухоженных парках и скверах"
, - говорится в сообщении
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в этом году на клумбах города планируют высадить более 60000 цветов
.