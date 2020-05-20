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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 20 » 08:58:03

Не прошло и недели: с клумбы в центре Житомира уже воруют цветы. ФОТО

Сегодня, 09:19:03 211 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не прошло и недели: с клумбы в центре Житомира уже воруют цветы. ФОТО

 В самом центре Житомира, в нескольких десятках метров от мэрии, с клумбы украли первые цветы. От момента их высадки прошло меньше недели.

О факте кражи сообщило коммунальное предприятие "Зеленбуд".

"Еще не успели досадить цветник на площади Королёва, как уже начали похищать цветы. Низкая степень культуры, безжалостное отношение к окружающей среде отдельных людей, ограничивает возможность большинству людей отдыхать в ухоженных парках и скверах", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Журнал Житомира", в этом году на клумбах города планируют высадить более 60000 цветов.

Тэги: Житомир, кража, цветы
Комментариев: 2
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 09:25:35, Сегодня [Материал]
+1

изначально было известно, что будут воровать цветы...садите деревья - дубы, как символ вашей тупости
ELVA
2 Elva (ELVA)   • 09:40:27, Сегодня [Материал]
0

А видеокамеры зачем? А полиция в городе на кой хрен?Как ещё мэра не украли?
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