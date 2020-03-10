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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 10 » 09:11:06

«Не нашлось того единственного»: в Житомире девушка украла цветы возле кафе. ВИДЕО

Сегодня, 09:29:06 2416 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не нашлось того единственного»: в Житомире девушка украла цветы возле кафе. ВИДЕО

 В центре Житомира возле кафе «Львовская мастерская шоколада» девушка украла цветы, украшавшие вход в заведение. Видео инцидента 9 марта обнародовала в Facebook Татьяна Парфентиева.

«Хочу сделать «узнаваемой» эту барышню. Житомир, центр - ул. Михайловская, 9 ... не нашлось того единственного, который бы подарил цветы», - написала Татьяна Парфентиева.

В комментарии сайту Житомир инфо она отметила, что кража произошла накануне 8 марта. Девушка украла нарциссы и гиацинты.
 

«Это произошло несколько дней назад, перед праздниками. В полицию мы не обращались. Хочется сделать город красивым, весенним, но уже устали покупать цветы, просто удивляешься житомирянам. Думаю, девушку легко узнать на видео», - сказала Татьяна Парфентиева.

 
Тэги: кража, цветы, Житомир
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:33:57, Сегодня [Материал]
+2

Воровство-генетический код нации.
И никакими празднованиями дня рождения нового "идола и пророка" Шевченко этого не изменить.
Ну не могут совки без воровства и идолов.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:08:08, Сегодня [Материал]
+2

Кугутка быдлячая...
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 15:23:26, Сегодня [Материал]
0

Кугутка украла цветы потому что "не нашлось того единственного". Вот у Татьяны Парфентьевой есть тот единственный Гена. И поэтому у нее есть кафешки в центре города. И много еще чего. И кто большая воровка?
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