В центре Житомира возле кафе «Львовская мастерская шоколада» девушка украла цветы, украшавшие вход в заведение. Видео инцидента 9 марта обнародовала в Facebook Татьяна Парфентиева.
«Хочу сделать «узнаваемой» эту барышню. Житомир, центр - ул. Михайловская, 9 ... не нашлось того единственного, который бы подарил цветы», - написала Татьяна Парфентиева.
В комментарии сайту Житомир инфо она отметила, что кража произошла накануне 8 марта. Девушка украла нарциссы и гиацинты.
«Это произошло несколько дней назад, перед праздниками. В полицию мы не обращались. Хочется сделать город красивым, весенним, но уже устали покупать цветы, просто удивляешься житомирянам. Думаю, девушку легко узнать на видео», - сказала Татьяна Парфентиева.
«Не нашлось того единственного»: в Житомире девушка украла цветы возле кафе. ВИДЕО
И никакими празднованиями дня рождения нового "идола и пророка" Шевченко этого не изменить.
Ну не могут совки без воровства и идолов.