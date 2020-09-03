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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Сентябрь » 3 » 12:33:26

Житомирский лицей перешел на дистанционную форму обучения, после того как учителя заболели COVID-19

Сегодня, 12:49:26 285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский лицей перешел на дистанционную форму обучения, после того как учителя заболели COVID-19

 У 4-х учителей Житомирского городского лицея №1, который ранее назывался "Лицей при ЖГТУ", обнаружили коронавирус. В связи с этим лицей до 13 сентября перешел на дистанционную форму обучения.

Об этом говорится в приказе директора лицея, который опубликован на сайте учебного заведения.

"В связи с тем, что четверо учителей лицея заболели COVID-19 перед началом учебного года, осуществлять учебно-воспитательный процесс по классно-урочною форме считаю опасным. Ради сохранения здоровья и жизни учащихся и работников лицея приказываю ввести для учащихся 8-11 классов дистанционную форму обучения", - говорится в документе.

Напомним, с 1 сентября в Житомире возобновили очное обучение в школах и других учебных заведениях, но с серьезными ограничениями.
Тэги: Лицей, коронавирус, Житомир, учеба
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