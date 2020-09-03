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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 3 » 17:33:44

ЧП в Житомире: сегодня приостановят движение троллейбусов, а завтра будут проблемы с водой

Сегодня, 18:12:44 231 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЧП в Житомире: сегодня приостановят движение троллейбусов, а завтра будут проблемы с водой

 В центре Житомира 3 сентября после 19:00 полностью остановят движение троллейбусов. Об этом в 17:33 сообщили в Telegram-канале Житомирской городского ОТГ.

"В связи с заменой асфальтового покрытия и ремонтными работами с 19.00 на перекрестке улиц Киевская - Театральная будет приостановлено движение троллейбусов всех маршрутов. О возобновлении движения будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Также житомирян предупредили, что завтра, 4 сентября, по всему городу будут проблемы с водоснабжением.

"4 сентября, в связи с аварией на трубопроводе, случившейся по адресу: перекресток пер. Литейный - ул. Новосенная, будет снижено давление подачи воды по всему городу. Работы по восстановлению целостности трубопровода продлятся с 06:00 ориентировочно до 22:00", - говорится в сообщении.


КП "Житомирводоканал" просит сделать запас воды.

Как сообщал "Журнал Житомира", в популярных мессенджерах запустили каналы, где оперативно информируют об аварийных и чрезвычайных происшествиях в Житомире.
Тэги: троллейбус, Водоснабжение, Житомир
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