ЧП в Житомире: сегодня приостановят движение троллейбусов, а завтра будут проблемы с водой

В центре Житомира 3 сентября после 19:00 полностью остановят движение троллейбусов. Об этом в 17:33 сообщили в Telegram-канале Житомирской городского ОТГ.
"В связи с заменой асфальтового покрытия и ремонтными работами с 19.00 на перекрестке улиц Киевская - Театральная будет приостановлено движение троллейбусов всех маршрутов. О возобновлении движения будет сообщено отдельно"
, - говорится в сообщении.
Также житомирян предупредили, что завтра, 4 сентября, по всему городу будут проблемы с водоснабжением.
"4 сентября, в связи с аварией на трубопроводе, случившейся по адресу: перекресток пер. Литейный - ул. Новосенная, будет снижено давление подачи воды по всему городу. Работы по восстановлению целостности трубопровода продлятся с 06:00 ориентировочно до 22:00", - говорится в сообщении.
КП "Житомирводоканал" просит сделать запас воды.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в популярных мессенджерах запустили каналы
, где оперативно информируют об аварийных и чрезвычайных происшествиях в Житомире.