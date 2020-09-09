На водоканале вспышка COVID-19: житомирянам советуют не посещать КП, а пользоваться онлайн-сервисами

В коммунальном предприятии "Житомирводоканал" зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 8 сентября в КП 3 подтвержденных случая COVID-19 - все у сотрудников админуправления.
"В настоящее время у работников лаборатории не зафиксировано ни одного случая заболевания"
, - информирует предприятие.
Также водоканал отмечает, что все контактные лица находятся на самоизоляции. Своим клиентам предприятие советует пользоваться онлайн-сервисами.
"Посетителей мы обслуживаем исключительно в рамках единого окна на первом этаже нашего предприятия. Все работники, контактирующие с посетителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Вместе с тем, мы обращаемся к нашим потребителям с напоминанием и просьбой пользоваться нашими онлайн-сервисами. У нас их достаточное количество, поэтому можно максимально минимизировать посещение водоканала", - информирует КП.
Подробнее об онлайн-сервисах - на странице водоканала в Facebook
.