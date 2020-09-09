На водоканале вспышка COVID-19: житомирянам советуют не посещать КП, а пользоваться онлайн-сервисами

"Посетителей мы обслуживаем исключительно в рамках единого окна на первом этаже нашего предприятия. Все работники, контактирующие с посетителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Вместе с тем, мы обращаемся к нашим потребителям с напоминанием и просьбой пользоваться нашими онлайн-сервисами. У нас их достаточное количество, поэтому можно максимально минимизировать посещение водоканала", - информирует КП.