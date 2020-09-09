Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.09.2020    19:48:52
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 9 » 08:28:44

На водоканале вспышка COVID-19: житомирянам советуют не посещать КП, а пользоваться онлайн-сервисами

Сегодня, 08:33:44 910 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На водоканале вспышка COVID-19: житомирянам советуют не посещать КП, а пользоваться онлайн-сервисами

 В коммунальном предприятии "Житомирводоканал" зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 8 сентября в КП 3 подтвержденных случая COVID-19 - все у сотрудников админуправления.

"В настоящее время у работников лаборатории не зафиксировано ни одного случая заболевания", - информирует предприятие.

Также водоканал отмечает, что все контактные лица находятся на самоизоляции. Своим клиентам предприятие советует пользоваться онлайн-сервисами.
 

"Посетителей мы обслуживаем исключительно в рамках единого окна на первом этаже нашего предприятия. Все работники, контактирующие с посетителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Вместе с тем, мы обращаемся к нашим потребителям с напоминанием и просьбой пользоваться нашими онлайн-сервисами. У нас их достаточное количество, поэтому можно максимально минимизировать посещение водоканала", - информирует КП.


Подробнее об онлайн-сервисах - на странице водоканала в Facebook.
Тэги: covid19, водоканал, Житомир
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:08:12, Сегодня [Материал]
0

Городская Прокуратура не принимает посетителей всевозможные чиновники используют вирус под свои интересы. а вот теперь и водоканал. Идите по домам за свой щет нах...Когда зарплата бегут табуном и забываю прол вирус. Чиновники в горисполкоме получают по сто тысяч гривен
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 11:37:28, Сегодня [Материал]
-1

Може ще воду перекриють?! :)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:50:29, Сегодня [Материал]
-2

Они ее и перекрывают. Такую воду пить нельзя-это яд
google
4 Гугиль (google)   • 14:36:50, Сегодня [Материал]
0

Перестаньте ходить, пейте воду онлайн )
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus