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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 14 » 12:51:12

Датчане дали Житомиру средства на оборудование, которое поможет наполнить водохранилище. ВИДЕО

Вчера, 12:55:12 1605 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Датчане дали Житомиру средства на оборудование, которое поможет наполнить водохранилище. ВИДЕО

 Датский фонд выделил житомирскому водоканалу средства для приобретения и монтажа нового насосного оборудования, с помощью которого предприятие сможет перекрыть дефицит воды в водохранилище.

Об этом 14 сентября сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"В этом году наш город уже столкнулось с серьезной проблемой маловодия. Так, в прошлом году была малодощевая осень, бесснежная зима и из-за отсутствия весенних паводков уровень воды наших водохранилищах критически снизился. Единственным источником водоснабжения нашего города является водохранилище Видсичне. Другого альтернативного источника водоснабжения наш город не имеет, так как подземные воды обогащены радоном, марганцем и железом.

Сейчас мы перекачиваем воду в обратную сторону: с нижнего бьефа в водохранилище, чтобы его пополнить. Однако мощностей насосного оборудования нам не хватает. Поэтому встал вопрос закупки нового, более мощного, насосного агрегата. Наши инженеры подобрали новые характеристики, по которым мы должны закупить новые насосы. Средства, выделенные датским фондом Пола Ду Йенсена, помогут нам в приобретении этого насоса, его монтажа и ввода в эксплуатацию", - рассказала инженер КП Тамара Ступакова.


Срок реализации проекта зависит от поставок оборудования, которое будет производиться непосредственно под заказ. Ориентировочно, реализация этого проекта займет 14 недель.

Как сообщал "Журнал Житомира", этой весной уровень воды в житомирских водохранилищах упал до критически низкого уровня. Работники водоканала пытались поддержать уровень воды в водохранилище искусственным методом, перекачивая воду в обратную сторону.
 
Тэги: оборудование, засуха, Житомир, водоканал
Комментариев: 3
Boris
1 Boris (Boris)   • 13:02:28, Вчера [Материал]
+1

Що перше прийшлона думку: Не знаю чи наповнять водосховище,а ось кармани наповнити хтось спробує.
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 20:23:50, Вчера [Материал]
+1

Уменьшить спуск воды не легче, чем спущенную воду назад закачивать?
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 21:54:57, Вчера [Материал]
0

Вода такая грязная в речках-если бы еще очисткой кто занялся.
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