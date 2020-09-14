Датчане дали Житомиру средства на оборудование, которое поможет наполнить водохранилище. ВИДЕО

"В этом году наш город уже столкнулось с серьезной проблемой маловодия. Так, в прошлом году была малодощевая осень, бесснежная зима и из-за отсутствия весенних паводков уровень воды наших водохранилищах критически снизился. Единственным источником водоснабжения нашего города является водохранилище Видсичне. Другого альтернативного источника водоснабжения наш город не имеет, так как подземные воды обогащены радоном, марганцем и железом.



Сейчас мы перекачиваем воду в обратную сторону: с нижнего бьефа в водохранилище, чтобы его пополнить. Однако мощностей насосного оборудования нам не хватает. Поэтому встал вопрос закупки нового, более мощного, насосного агрегата. Наши инженеры подобрали новые характеристики, по которым мы должны закупить новые насосы. Средства, выделенные датским фондом Пола Ду Йенсена, помогут нам в приобретении этого насоса, его монтажа и ввода в эксплуатацию", - рассказала инженер КП Тамара Ступакова.