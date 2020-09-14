Капремонт на Грушевского остановил движение трамваев в Житомире

В Житомире из-за капитального ремонта дорожного покрытия в 16:30 остановили движение трамваев. Об этом информационный канал в Telegram сообщил в 16:25, то есть за 5 минут до остановки движения.
Восстановить движение планируют завтра, 15 сентября, правда только утром.
"В связи с проведением работ по асфальтированию ул. Грушевского 14 сентября с 16.30, а также 15 сентября с 9.30 и до завершения выполнения работ будет приостановлено движение трамваев"
, - говорится в сообщении.
Скриншот из Telegram
Напомним, в популярных мессенджерах создали каналы
, которые должны оперативно информировать житомирян о чрезвычайных, аварийных ситуациях и других событиях на территории города.