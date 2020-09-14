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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 14 » 16:30:30

Капремонт на Грушевского остановил движение трамваев в Житомире

Вчера, 16:42:50 681 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Капремонт на Грушевского остановил движение трамваев в Житомире

 В Житомире из-за капитального ремонта дорожного покрытия в 16:30 остановили движение трамваев. Об этом информационный канал в Telegram сообщил в 16:25, то есть за 5 минут до остановки движения.

Восстановить движение планируют завтра, 15 сентября, правда только утром.

"В связи с проведением работ по асфальтированию ул. Грушевского 14 сентября с 16.30, а также 15 сентября с 9.30 и до завершения выполнения работ будет приостановлено движение трамваев", - говорится в сообщении.

Скриншот из Telegram

Напомним, в популярных мессенджерах создали каналы, которые должны оперативно информировать житомирян о чрезвычайных, аварийных ситуациях и других событиях на территории города.
Тэги: ремонт дорог, Житомир, трамваи
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 18:36:05, Вчера [Материал]
0

П - Планування (А не те що ви подумали).
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