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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 15 » 08:55:05

В Житомирской области грибник попал в реанимацию после укуса гадюки

Сегодня, 09:19:05 391 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области грибник попал в реанимацию после укуса гадюки

 В Житомирской области змея в лесу укусила мужчину, который собирал грибы. Инцидент произошел на днях в Оручском районе. Об этом на своем сайте сообщает областное управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы.

"Из-за укуса гадюки в реанимационное отделение центральной районной больницы попал местный житель, 1993 года рождения. Как выяснилось, мужчину укусила змея за руку во время сбора грибов в лесу", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По информации управления, в этом году это пятый случай укуса гадюки на территории области.

Ранее "ЖЖ" сообщал о нашествии змей в селе Барашевка Житомирского района.
Тэги: Гадюка, Житомирщина
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