В Житомирской области грибник попал в реанимацию после укуса гадюки

В Житомирской области змея в лесу укусила мужчину, который собирал грибы. Инцидент произошел на днях в Оручском районе. Об этом на своем сайте сообщает областное управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы.
"Из-за укуса гадюки в реанимационное отделение центральной районной больницы попал местный житель, 1993 года рождения. Как выяснилось, мужчину укусила змея за руку во время сбора грибов в лесу"
, - говорится в сообщении.
Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
По информации управления, в этом году это пятый случай укуса гадюки на территории области.
Ранее "ЖЖ
" сообщал о нашествии змей
в селе Барашевка Житомирского района.