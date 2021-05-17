На Житомирщине мужчину укусила гадюка во время посадки картошки на огороде

В Житомирской области мужчину в огороде укусила гадюка. Инцидент произошел 16 мая в селе Кропивня Новоборовской ОТГ.
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Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы ОГА, мужчину укусила за руку змея во время посадки картофеля.
Пострадавший, 1973 года рождения, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Коростенскую центральную районную больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении медицинского учреждения.
В ОГА отмечают, что это первый зафиксированный случай укуса змеи в этом году.