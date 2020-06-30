В Житомирской области гадюка укусила женщину, когда она собирала ягоды в лесу

В Олевском районе Житомирской области гадюка укусила женщину. Инцидент произошел 27 июня в селе Замысловичи. Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации.
Известно, что змея укусила женщину за левую ногу, когда она собирала ягоды в лесу.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Женщина находится в реанимационном отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней тяжести.
С начала нынешнего года это первый в Житомирской области зарегистрированный случай укуса человека змеей.
Стоит добавить, что встретить гадюку можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.