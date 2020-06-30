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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 30 » 16:02:45

В Житомирской области гадюка укусила женщину, когда она собирала ягоды в лесу

Вчера, 16:09:45 1704 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области гадюка укусила женщину, когда она собирала ягоды в лесу

 В Олевском районе Житомирской области гадюка укусила женщину. Инцидент произошел 27 июня в селе Замысловичи. Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации.

Известно, что змея укусила женщину за левую ногу, когда она собирала ягоды в лесу.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Женщина находится в реанимационном отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней тяжести.

С начала нынешнего года это первый в Житомирской области зарегистрированный случай укуса человека змеей.

Стоит добавить, что встретить гадюку можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.
Тэги: Гадюка, Змея, укус
Комментариев: 1
starix
1 max starkov (starix)   • 23:23:31, Вчера [Материал]
+2

хоакина вышла на охоту)
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