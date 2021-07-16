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Гадюка заползла в село на Житомирщине и укусила мужчину: он в больнице

Сегодня, 14:03:01 57 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гадюка заползла в село на Житомирщине и укусила мужчину: он в больнице

 В Житомирской области из-за укуса гадюки мужчина попал в реанимацию. Известно, что змея укусила мужчину за ногу, когда он проходил по сельской улице.

Об этом в соцсети сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
 

"Досадный инцидент произошел в с. Белка (бывшего Романовского района). Житель г. Ирпень Киевской области, приехавший в гости к родственникам, попал в реанимационное отделение больницы из-за укуса пресмыкающегося", - говорится в сообщении.


Сейчас пострадавший еще находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В этом году на Житомирщине это уже третий зафиксированный случай укуса ядовитой змеи. Напомним, на севере Житомирщины во время купания в водоеме гадюка укусила 15-летнего парня.
Тэги: Змея, Житомирщина, укус
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