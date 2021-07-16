Гадюка заползла в село на Житомирщине и укусила мужчину: он в больнице

В Житомирской области из-за укуса гадюки мужчина попал в реанимацию. Известно, что змея укусила мужчину за ногу, когда он проходил по сельской улице.
Об этом в соцсети сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"Досадный инцидент произошел в с. Белка (бывшего Романовского района). Житель г. Ирпень Киевской области, приехавший в гости к родственникам, попал в реанимационное отделение больницы из-за укуса пресмыкающегося", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавший еще находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
В этом году на Житомирщине это уже третий зафиксированный случай укуса ядовитой змеи. Напомним, на севере Житомирщины во время купания в водоеме гадюка укусила
15-летнего парня.