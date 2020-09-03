В Житомирской области гадюка укусила за руку пенсионерку: женщина в больнице

В Житомирской области пожилая женщина попала на больничную койку из-за укуса гадюки. Инцидент произошел 2 сентября в Олевском районе. Об этом в соцсети сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"2 сентября в Олевскую центральную районную больницу с диагнозом укус гадюки, госпитализировали жительницу г. Олевск, 1958 года рождения"
, - говорится в сообщении
.
Как выяснилось, змея укусила женщину за руку во время сбора в лесу лекарственных трав.
В настоящее время пострадавшая находится в травматологическом отделении больницы. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
Ранее "ЖЖ
" сообщал о нашествии змей
в селе Барашевка Житомирского района.