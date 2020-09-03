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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 3 » 11:35:57

В Житомирской области гадюка укусила за руку пенсионерку: женщина в больнице

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В Житомирской области гадюка укусила за руку пенсионерку: женщина в больнице

 В Житомирской области пожилая женщина попала на больничную койку из-за укуса гадюки. Инцидент произошел 2 сентября в Олевском районе. Об этом в соцсети сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"2 сентября в Олевскую центральную районную больницу с диагнозом укус гадюки, госпитализировали жительницу г. Олевск, 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, змея укусила женщину за руку во время сбора в лесу лекарственных трав.

В настоящее время пострадавшая находится в травматологическом отделении больницы. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Ранее "ЖЖ" сообщал о нашествии змей в селе Барашевка Житомирского района.
Тэги: Змея, Житомирщина, укус, Гадюка
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