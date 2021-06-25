Ядовитая змея укусила подростка, когда тот плавал в пруду

На севере Житомирщины во время купания в водоеме гадюка укусила 15-летнего парня. Об этом сообщили на странице
в соцсети Управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"24 июня в Овручскую городскую больницу из-за укуса гадюки попал житель с. Красиловка, 2006 года рождения"
, - говорится в сообщении.
Известно, что змея укусила подростка за руку во время купания в местном пруду.
Сейчас парень находится в реанимационном отделении лечебного учреждения. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.
Это уже второй зафиксированный случай укуса змеи в этом году. Первый случай произошел в мае
.