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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 25 » 14:59:24

Ядовитая змея укусила подростка, когда тот плавал в пруду

Сегодня, 14:59:24 276 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ядовитая змея укусила подростка, когда тот плавал в пруду

 На севере Житомирщины во время купания в водоеме гадюка укусила 15-летнего парня. Об этом сообщили на странице в соцсети Управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"24 июня в Овручскую городскую больницу из-за укуса гадюки попал житель с. Красиловка, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что змея укусила подростка за руку во время купания в местном пруду.

Сейчас парень находится в реанимационном отделении лечебного учреждения. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Это уже второй зафиксированный случай укуса змеи в этом году. Первый случай произошел в мае.
Тэги: Житомирщина, Гадюка
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