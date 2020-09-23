До конца года в Житомире должен появиться скейт-парк: в мэрии объявили тендер

Управление капитального строительства Житомирского горсовета объявило о проведении тендера на обустройство скейт-парка. Соответствующее объявление 22 сентября обнародовали на ресурсе ProZorro
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Как сообщал «Журнал Житомира
», скейт-парк планируют обустроить в сквере на Новом бульваре
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Технической документацией предусматривается проведение работ по наружному освещению, благоустройству территории с установкой покрытия, ограждения и посевом газона.
Ожидаемая стоимость закупки составляет 1 млн 482,1 тыс. грн с НДС.
Аукцион собираются провести уже в начале октября. Выполнить все работы должны до конца текущего года.
Ничего не имею против скейтеров, велосипедистов и т.д. Но может лучше скейт-парк соорудить на месте бывшей "Клетки" например?