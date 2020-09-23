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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 23 » 08:47:26

До конца года в Житомире должен появиться скейт-парк: в мэрии объявили тендер

Сегодня, 09:06:26 478 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца года в Житомире должен появиться скейт-парк: в мэрии объявили тендер

 Управление капитального строительства Житомирского горсовета объявило о проведении тендера на обустройство скейт-парка. Соответствующее объявление 22 сентября обнародовали на ресурсе ProZorro.

Как сообщал «Журнал Житомира», скейт-парк планируют обустроить в сквере на Новом бульваре.

Технической документацией предусматривается проведение работ по наружному освещению, благоустройству территории с установкой покрытия, ограждения и посевом газона.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 1 млн 482,1 тыс. грн с НДС.

Аукцион собираются провести уже в начале октября. Выполнить все работы должны до конца текущего года.
Тэги: скейт-парк, Житомир, тендер
Комментариев: 6
viking62
1 viking (viking62)   • 09:14:19, Сегодня [Материал]
0

Неужели с Мехалки съедут эти прыгуны?
RaID
5 Сергій (RaID)   • 12:21:50, Сегодня [Материал]
0

Якщо побудують щось непотрібне, то наврядчи.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:16:07, Сегодня [Материал]
+1

Навіщо розміщувати скейт-парк у самісінькому центрі міста, де люди шукають спокою у прогулянках з дітьми? В мерії розуміють особливості субкультур, зокрема, скейтерів?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:21:22, Сегодня [Материал]
0

"В мерії розуміють", приберіть зайве слово.
Легионер
3 Александр (Легионер)   • 12:18:06, Сегодня [Материал]
+1

А вот эти проектуны когда-нибудь видели реальный "скейт-парк"? Точнее - слышали? У ребят во время покатушек иногда поднимается уровень адреналина и он требует выхода эмоций. Часто громко. И часто не цензурно. И сам по себе скейт-парк место шумное. Все, кто имел счастье находиться по соседству с этими веселыми ребятами могут подтвердить. Насколько продуманной есть идея размещения такого источника шума в самом центре города, возле государственных учреждений и самое главное возле сквера, где часто отдыхают маму с совсем маленькими детьми и люди преклонного возраста?
Ничего не имею против скейтеров, велосипедистов и т.д. Но может лучше скейт-парк соорудить на месте бывшей "Клетки" например?
Vovik-RF
6 Vovik (Vovik-RF)   • 12:23:15, Сегодня [Материал]
0

А за каким обвисшим дюнделем нужен скейт-парк на зиму? Загадочно!
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