Хакеры взломали сайты Нацполиции и сообщили о выбросе радиации на Ровенской АЭС

Хакеры взломали сайты региональных управлений Нацполиции и разместили там ложные сообщения, в частности о том, что произошел «взрыв на Ровенской атомной электростанции». Об этом сообщило Министерство внутренних дел
.
По информации «hromadske
», на сайте Нацполиции Херсонской области появилось сообщение: «На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников». На самом деле это не так.
Наиболее громкий фейк посвященный якобы аварии на Ровенской АЭС, о котором «сообщили» региональная полиция и Варашский городской совет. Они рассказали об эвакуации жителей Вараш, где расположена АЭС.
Сейчас сайты полиции недоступны, специалисты работают над устранением поломок. Ровенская АЭС
также опровергла любые проблемы на предприятии.