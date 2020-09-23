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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 23 » 15:40:41

Хакеры взломали сайты Нацполиции и сообщили о выбросе радиации на Ровенской АЭС

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Хакеры взломали сайты Нацполиции и сообщили о выбросе радиации на Ровенской АЭС

 Хакеры взломали сайты региональных управлений Нацполиции и разместили там ложные сообщения, в частности о том, что произошел «взрыв на Ровенской атомной электростанции». Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

По информации «hromadske», на сайте Нацполиции Херсонской области появилось сообщение: «На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников». На самом деле это не так.

Наиболее громкий фейк посвященный якобы аварии на Ровенской АЭС, о котором «сообщили» региональная полиция и Варашский городской совет. Они рассказали об эвакуации жителей Вараш, где расположена АЭС.



Сейчас сайты полиции недоступны, специалисты работают над устранением поломок. Ровенская АЭС также опровергла любые проблемы на предприятии.

Тэги: сайт, нацполиция, Хакеры, взлом
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