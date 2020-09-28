На житомирской улице в ДТП погиб мотоциклист: полиция разыскивает водителя Lexus – участника аварии

В Житомире в ночном ДТП погиб мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 1:30 по ул. Короленко. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, один из участников аварии скрылся.
"Предварительно, водитель мотоцикла, 25-летний житель г. Житомира, двигаясь по улице города, совершил столкновение с грузовиком MAN с прицепом, который стоял на обочине. В результате мотоциклист упал на проезжую часть дороги, где на его совершил наезд водитель автомобиля Lexus RХ и уехал с места происшествия в направлении центра города", - информирует ГУНП.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Пассажирка двухколесного транспортного средства, 22-летняя житомирянка, получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу.
Сейчас в рамках досудебного расследования полицейские разыскивают водителя автомобиля Lexus. Также полиция ищет свидетелей ДТП.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону (0412) 407-431 (отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП), (0412) 40-74-75, 40-73-04 (Житомирский отдел полиции) или по спецлинии 102"
, - отмечает полиция.