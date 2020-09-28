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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 28 » 15:04:25

Команда из Житомира победила в Кубке Украины по баскетболу 3х3

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Команда из Житомира победила в Кубке Украины по баскетболу 3х3

 В Мариуполе на днях прошел открытый Кубок Украины по баскетболу 3х3. На турнир, с призовым фондом 60 тысяч гривен, зарегистрировались 22 команды. Участие в соревнованиях приняла и команда из Житомира - "Профильтех".

Опытные житомирские баскетболисты вышли в финал турнира, где встретились с хозяевами, мариупольской командой "Егор Крид".

В ожесточенном поединке победу со счетом 21:20 одержали житомиряне.

За "Профильтех" играли Сергей Юрченко, Дмитрий Кравченко, Роман Дмитренко, Никита Даниил Марков. За победу в соревновании они получили 30 тысяч гривен.

MVP турнира был признан кандидат в национальную сборную Украины, бигмен "Профильтеха" Сергей Юрченко.

Тэги: баскетбол, турнир
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