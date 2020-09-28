Команда из Житомира победила в Кубке Украины по баскетболу 3х3

В Мариуполе на днях прошел открытый Кубок Украины по баскетболу 3х3. На турнир, с призовым фондом 60 тысяч гривен, зарегистрировались 22 команды. Участие в соревнованиях приняла и команда из Житомира - "Профильтех".
Опытные житомирские баскетболисты вышли в финал турнира, где встретились с хозяевами, мариупольской командой "Егор Крид".
В ожесточенном поединке победу со счетом 21:20
одержали житомиряне.
За "Профильтех" играли Сергей Юрченко, Дмитрий Кравченко, Роман Дмитренко, Никита Даниил Марков. За победу в соревновании они получили 30 тысяч гривен.
MVP турнира был признан кандидат в национальную сборную Украины, бигмен "Профильтеха" Сергей Юрченко.