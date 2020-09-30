Суд вынес приговор житомирянину, который до смерти забил молотком жену

Королёвский районный суд Житомира вынес приговор мужчине, который убил молотком свою жену, с которой прожил почти 30 лет. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирская областная прокуратура.
"Трагическое событие в семье после 28-летнего совместного проживания произошло в июле прошлого года в Житомире. Во время очередного спора, которые часто возникали на бытовой почве из-за мелочных причин (запрет мужу после перенесенного инсульта пользоваться автомобилем, недостаток средств и т.п.), 70-летний мужчина так разозлился на жену, что схватив молоток, нанес ей не менее 15 ударов по туловищу, голове", - говорится в сообщении.
От полученных побоев 66-летняя женщина умерла.
Это не первый факт, когда ссоры заканчивались избиением женщины. До совершения убийства обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений своей жене палкой.
По результатам рассмотрения дела приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.