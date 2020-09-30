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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 30 » 17:03:32

Суд вынес приговор житомирянину, который до смерти забил молотком жену

Сегодня, 17:33:32 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор житомирянину, который до смерти забил молотком жену

 Королёвский районный суд Житомира вынес приговор мужчине, который убил молотком свою жену, с которой прожил почти 30 лет. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирская областная прокуратура.
 

"Трагическое событие в семье после 28-летнего совместного проживания произошло в июле прошлого года в Житомире. Во время очередного спора, которые часто возникали на бытовой почве из-за мелочных причин (запрет мужу после перенесенного инсульта пользоваться автомобилем, недостаток средств и т.п.), 70-летний мужчина так разозлился на жену, что схватив молоток, нанес ей не менее 15 ударов по туловищу, голове", - говорится в сообщении.


От полученных побоев 66-летняя женщина умерла.

Это не первый факт, когда ссоры заканчивались избиением женщины. До совершения убийства обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений своей жене палкой.

По результатам рассмотрения дела приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Тэги: убийство, суд, молоток
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