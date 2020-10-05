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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 5 » 11:19:41

Сидел на дороге: в Житомирской области машины дважды переехали пешехода, он скончался

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Сидел на дороге: в Житомирской области машины дважды переехали пешехода, он скончался

 В Житомирской области машины дважды переехали мужчину, который сидел на дороге. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 7 км автодороги Бердичев - Вчерайше - Ильинцы, вблизи с. Семеновка.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что около 20:50 водитель BMW, 23-летний житель Винницкой области, совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части дороги. В дальнейшем водитель автомобиля Renault, 42-летний мужчина, двигаясь позади BMW в попутном с ним направлении совершил наезд на этого же пешехода", - информируют правоохранители.


От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Он оказался 41-летним жителем Бердичевского района.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирская область
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