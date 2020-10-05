Сидел на дороге: в Житомирской области машины дважды переехали пешехода, он скончался

В Житомирской области машины дважды переехали мужчину, который сидел на дороге. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 7 км автодороги Бердичев - Вчерайше - Ильинцы, вблизи с. Семеновка.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что около 20:50 водитель BMW, 23-летний житель Винницкой области, совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части дороги. В дальнейшем водитель автомобиля Renault, 42-летний мужчина, двигаясь позади BMW в попутном с ним направлении совершил наезд на этого же пешехода", - информируют правоохранители.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Он оказался 41-летним жителем Бердичевского района.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.