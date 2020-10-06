Большой апдейт сервиса «Дія»: украинцам теперь доступны новые цифровые услуги и документы

Услуга постепенно расширяет географию действия еще с января. Министерство реализовало возможность полноценного получения услуги онлайн.
В Украине запустили первое е-медицинское заключение о рождении ребенка. Таким образом, услугу "еМалятко" можно получить онлайн заполнив заявку на портале "Дія".
Кроме того, на портале "Дія" продолжается реализация сервиса регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Сейчас услуга доступна в Киеве и Харькове.
Реестр строительной деятельности
Вместо Реестра ГАСИ запустили новый реестр строительной деятельности. Новый реестр – надежный. Каждая запись подписывается КЕПом ответственного лица, а на каждый документ будет наложен QR-код.
Начиная с 5 октября, на портале "Дія" первые 4 е-услуги по строительству. Можно начать строительство или ввести объект в эксплуатацию онлайн. Услуги автоматические и не требуют вмешательства чиновников.
Услуги для бизнеса
Регистрация ФЛП онлайн уже была доступна ранее. Онлайн можно было открыть, внести изменения или закрыть ФЛП. Услугой уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Отныне и ООО можно открыть за 30 минут онлайн на портале "Дія".
В приложении "Дія"
Шеринг документов
Отныне пользователи могут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), например, когда этого требует банк, во время заселения в отель, а также при любой другой необходимости нажатием всего одной кнопки.
Украинцы уже могут шерить цифровые документы в Монобанке, Приватбанке, Новой Почте и Укрпочте.
Кроме этого, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинских граждан.
Надлежащий пользователь авто и шеринг техпаспорта
Появилась возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, кроме того, он отобразится в "Дія". Например, жена или другой член семьи сможет ездить на машине без физического технического паспорта, поскольку в "Дія" будет отображаться надлежащий пользователь машины.
Штрафы и исполнительные производства в "Дія"
Теперь в приложении "Дія" можно получить информацию о штрафах и сразу их оплатить. Также можно будет увидеть информацию о долгах исполнительных производств и оплатить их сразу в приложении.
Михаил Федоров подчеркнул, что "Дія" постепенно становится платежным инструментом, и уже в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.
Цифровой ИНН (Налоговый номер)
Отныне пользователям приложения не нужно держать при себе физическую бумажку с индивидуальным налоговым номером – она доступна прямо в приложении. Кроме того, с помощью цифрового шеринга документов его можно будет передавать государственным органам и бизнесу.
Цифровое свидетельство о рождении
Еще один очень важный документ для ребенка до 14 лет стал доступен прямо в приложении "Дія". Электронную копию можно будет использовать для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и тому подобное.
Статус внутренне перемещенного лица
Отныне и этот важный для многих граждан Украины документ доступен в электронной форме в приложении "Дія". В нем нуждаются многие учреждения, и теперь благодаря шерингу документов его можно будет предоставить с помощью "Дія".
Регистрация онлайн
С сегодняшнего дня актуальное место регистрации будет отображаться в цифровом паспорте и свидетельстве. Пока услуга работает только в Харькове, уже скоро она заработает в Киеве, а через короткое время и по всей Украине.
Как воспользоваться новыми услугами в "Дія"
Для этого нужно просто обновить приложение. Скачать обновленную версию "Дія" можно по этим ссылкам:
Власникам автотранспорту видають документ: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Хтось може це споростувати?