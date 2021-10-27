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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 27 » 15:33:00

Создателем фейкового приложения «Дія» оказался 21-летний парень: его задержали в Запорожье

Сегодня, 15:33:00 427 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Создателем фейкового приложения «Дія» оказался 21-летний парень: его задержали в Запорожье

 В Запорожье задержали 21-летнего парня, создавшего программу, полностью копирующую приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фейковая программа позволяла пользователям изменить свой возраст, добавить любое фото или подработать сертификат о вакцинации от COVID-19.

Свою разработку он продавал за 80-120 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря софту несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, купившие приложение.

"В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты", - добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).
 

На задержание разработчика липовой "Дії" отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он предложил отправить задержанного на исправительные работы.

"Предлагаю парня отправить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", - написал министрhttps://t.me/zedigital/857.

Тэги: приложение, задержание, Дія, мошенник
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Комментариев: 1
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 15:50:24, Сегодня [Материал]

Это ожидаемые прецедент, вопрос скорее в том как работает процесс верификации при помощи ДИИ, очевидно, что просто проверять данные в телефоне не достаточно, там по большому счёту можно показать отфотошопленный скриншот. Верификации должна происходить по QR коду который генерит ДИЯ и этот код должен быть провалидирован сервисом ДИИ.
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