Создателем фейкового приложения «Дія» оказался 21-летний парень: его задержали в Запорожье

В Запорожье задержали 21-летнего парня, создавшего программу, полностью копирующую приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Фейковая программа позволяла пользователям изменить свой возраст, добавить любое фото или подработать сертификат о вакцинации от COVID-19.
Свою разработку он продавал за 80-120 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря софту несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, купившие приложение.
"В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты", - добавили в полиции.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).
На задержание разработчика липовой "Дії" отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он предложил отправить задержанного на исправительные работы.
"Предлагаю парня отправить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", - написал министрhttps://t.me/zedigital/857.