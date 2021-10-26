Мошенники продают фейковую «Дію» с COVID-сертификатом и функцией изменения возраста

В Украине начали продавать фейковое приложение «Дія» для Android, в котором пользователи могут сами редактировать данные, в том числе изменять возраст.
Как сообщает gagadget.com
, в нем есть экземпляры студенческого билета, паспорта гражданина Украины, карточки налогоплательщика и водительские права.
Конечно, не забыли и о самом актуальном – COVID-сертификатах. С обновлением появился внутренний сертификат COVID-19. Документ – зеленый, то есть свидетельствует о прохождении полного курса вакцинации (2 дозы).
Мошенники отмечают, что фейковое приложение не вызывает подозрений у продавцов, в связи с чем несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты.
Цена составляет 120 грн. Софт рекламируют в Telegram-канале и Facebook.
Реакция Минцифры
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что подделка не валидируется через QR-код. Он добавил, что пользователей такого приложения могут привлечь к уголовной ответственности за подделку документов. За это может грозить до 17 тысяч гривен штрафа, арест, ограничение и даже лишение свободы.
«Я поставил команде задачу разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", а организаторам этого мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками»
, - написал министр в Telegram
.