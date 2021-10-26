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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Октябрь » 26 » 09:25:30

Мошенники продают фейковую «Дію» с COVID-сертификатом и функцией изменения возраста

Вчера, 09:25:30 1074 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мошенники продают фейковую «Дію» с COVID-сертификатом и функцией изменения возраста

 В Украине начали продавать фейковое приложение «Дія» для Android, в котором пользователи могут сами редактировать данные, в том числе изменять возраст.

Как сообщает gagadget.com, в нем есть экземпляры студенческого билета, паспорта гражданина Украины, карточки налогоплательщика и водительские права.

Конечно, не забыли и о самом актуальном – COVID-сертификатах. С обновлением появился внутренний сертификат COVID-19. Документ – зеленый, то есть свидетельствует о прохождении полного курса вакцинации (2 дозы).





Мошенники отмечают, что фейковое приложение не вызывает подозрений у продавцов, в связи с чем несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты.

Цена составляет 120 грн. Софт рекламируют в Telegram-канале и Facebook.


 

Реакция Минцифры


Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что подделка не валидируется через QR-код. Он добавил, что пользователей такого приложения могут привлечь к уголовной ответственности за подделку документов. За это может грозить до 17 тысяч гривен штрафа, арест, ограничение и даже лишение свободы.

«Я поставил команде задачу разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", а организаторам этого мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками», - написал министр в Telegram.
Тэги: подделка документов, Дія, приложение
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:30:38, Вчера [Материал]

"министр" баран
демонстрацию на экране телефона чего-то похожего на документ никак не притянуть как подделку....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:50:26, Вчера [Материал]

Баран как раз ты, потому что забыл в какой стране живешь и для кого законы написаны. Власть, к-рая чхала на законы, к-рая даже главу КСУ без проблем выкидывает, думаешь будет париться, что какие-то судьи тебе будут лепить сроки за "показ чего-то на телефоне похожего на документ"? Ну я бы сказал что ты наивный, но ты сам лучше слово подобрал - баран.

Слава великому и могучему "я не лох какой-то"! Сделали их вместе (с)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:37:04, Вчера [Материал]

подловил.....
после куриной жопы в качестве в.о президента на законы тут всем плевать
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