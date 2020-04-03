В Украине официально запустили портал государственных услуг «Дія»: чем он полезен

Министерство цифровой трансформации Украины запустило портал государственных услуг Дія. На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Здесь можно: оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.
Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Для этого на портале Дія необходимо зарегистрироваться в собственном Кабинете гражданина. Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе.
«Портал Дія станет универсальной точкой доступа граждан и бизнеса ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам. Ранее большинство этих услуг было разбросано по разным порталам, поэтому найти их было довольно проблематично. К тому же, их оформление было довольно сложным и требовало специфических знаний или посторонней помощи. Поэтому мы упростили процесс получения услуг, сделали его максимально понятным для всех и объединили их в Едином государственном вебпортале электронных услуг - Дія», - рассказал вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Услуги на портале Дія предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу.
К примеру, услуги категории Предпринимательство дают пользователю возможность стать предпринимателем всего за 10 минут, просто заполнив необходимую форму. Также можно внести изменения в учредительные документы и закрыть ФОП. Услуги, связанные с ФОП, уже сейчас доступны в UI/UX-дизайне.
В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.
В Кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении Дія, - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
В Кабинете гражданина будет предоставляться доступ к личной информации в государственных реестрах. Сейчас подключено 5 реестров:
Для получения услуги на портале Дія необходимо иметь электронную подпись
- Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
- Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество
- Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев МВД
- Государственный земельный кадастр
- Государственный реестр обременений движимого имущества
, можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua
. Реинжинирингом и оцифровкой услуг на портале Дія в дальнейшем будет заниматься государственная IT-компания Diia Company. Сопровождением услуг будет заниматься ГП Дія.
От 24 февраля 2020 года до 30 марта продолжалось бета-тестирование портала. За это время было создано более 800 кабинетов гражданина, открыто ФОП - 26, закрыто - 17, внесли изменения - 87 пользователей.
«Платформа-портал Дія размещена в защищенном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз. Дія сохраняет минимум информации о своих пользователях. Все данные хранятся в зашифрованном виде, чтобы исключить их перехват или кражу», - отмечает Министрство цифровой трансформации.
На создание портала не тратили бюджетных средств. На все средства на разработке, дизайн и защиту портала привлечены международными донорами и партнерами.
В Украине официально запустили портал государственных услуг «Дія»: чем он полезен