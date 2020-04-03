В Украине официально запустили портал государственных услуг «Дія»: чем он полезен

«Портал Дія станет универсальной точкой доступа граждан и бизнеса ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам. Ранее большинство этих услуг было разбросано по разным порталам, поэтому найти их было довольно проблематично. К тому же, их оформление было довольно сложным и требовало специфических знаний или посторонней помощи. Поэтому мы упростили процесс получения услуг, сделали его максимально понятным для всех и объединили их в Едином государственном вебпортале электронных услуг - Дія», - рассказал вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.