Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Пятница, 01 Апреля 2022    18:24:40
|
Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 1 » 12:48:55

Как закрыть ФОП на портале «Дія». Инструкция в 3 шага

Сегодня, 12:48:55 214 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как закрыть ФОП на портале «Дія». Инструкция в 3 шага

 Минцифра снова разрешила закрывать и редактировать данные ФОП на портале «Дія». Раньше они были недоступны из-за того, что все электронные госреестры отключали для безопасности.

Что известно

В Минцифры рассказали, что всего через несколько дней услугой воспользовались уже 1,8 тыс. украинцев.

Как изменить данные ФЛП:

  • перейти на портал «Дія» по ссылке ;
  • авторизироваться с электронной подписью или BankID;
  • заполнить онлайн форму;
  • проверить данные и подписать заявление КЭПом.
Заявление автоматически поступит в госрегистратор. Проверить ее должны за один рабочий день. Результат отправят по электронной почте.

Как закрыть ФЛП:

  • перейти на портал «Дія» по ссылке ;
  • авторизироваться на портале и нажать «Заказать через 2 минуты»;
  • «Дія» подтянет нужные данные, после этого нужно только все проверить и подписать е-подписью.

Заявление автоматически поступит регистратору. Результат пользователь получит в течение суток. Статус можно посмотреть в кабинете на портале «Дія».
Тэги: Дія, бизнес, приложение, экономика
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме:

Хостинг от uWeb