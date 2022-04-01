Как закрыть ФОП на портале «Дія». Инструкция в 3 шага

Минцифра снова разрешила закрывать и редактировать данные ФОП на портале «Дія». Раньше они были недоступны из-за того, что все электронные госреестры отключали для безопасности.
Что известно
В Минцифры рассказали, что всего через несколько дней услугой воспользовались уже 1,8 тыс. украинцев.
Как изменить данные ФЛП:
- перейти на портал «Дія» по ссылке ;
- авторизироваться с электронной подписью или BankID;
- заполнить онлайн форму;
- проверить данные и подписать заявление КЭПом.
Заявление автоматически поступит в госрегистратор. Проверить ее должны за один рабочий день. Результат отправят по электронной почте.
Как закрыть ФЛП:
- перейти на портал «Дія» по ссылке ;
- авторизироваться на портале и нажать «Заказать через 2 минуты»;
- «Дія» подтянет нужные данные, после этого нужно только все проверить и подписать е-подписью.
Заявление автоматически поступит регистратору. Результат пользователь получит в течение суток. Статус можно посмотреть в кабинете на портале «Дія».