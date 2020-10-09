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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 9 » 12:07:49

В Житомирской области 40-тонный грузовик застрял в грязи: на помощь пришли спасатели

Сегодня, 12:08:49 688 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области 40-тонный грузовик застрял в грязи: на помощь пришли спасатели

 В Житомирской области грузовик, перевозивший 40 тонн газа, застрял в грунтовой дороге и перекрыл движение транспорта. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 8 октября в селе Чижовка Новоград-Волынского района.
 

"Было установлено, что грузовой автомобиль Mercedes, был загружен около 40 тонн газа, на объездной грунтовой дороге съехал в кювет и застрял. В результате было перекрыто движение автомобильного транспорта по всей проезжей части", - рассказали спасатели.


Бойцы ГСЧС с помощью троса на пожарном автомобиле отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги, после чего водитель транспортного средства смог продолжить движение самостоятельно.

Напомним, в селе Чижовка на ремонт закрыли мост, рядом обустроили временный грунтовой объезд.

Тэги: Грязь, ГСЧС, грузовик
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