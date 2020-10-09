В Житомирской области 40-тонный грузовик застрял в грязи: на помощь пришли спасатели

В Житомирской области грузовик, перевозивший 40 тонн газа, застрял в грунтовой дороге и перекрыл движение транспорта. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел вечером 8 октября в селе Чижовка Новоград-Волынского района.
"Было установлено, что грузовой автомобиль Mercedes, был загружен около 40 тонн газа, на объездной грунтовой дороге съехал в кювет и застрял. В результате было перекрыто движение автомобильного транспорта по всей проезжей части", - рассказали спасатели.
Бойцы ГСЧС с помощью троса на пожарном автомобиле отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги, после чего водитель транспортного средства смог продолжить движение самостоятельно.
Напомним, в селе Чижовка на ремонт закрыли мост
, рядом обустроили временный грунтовой объезд.