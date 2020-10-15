Наталія Савіна презентувала свою передвиборчу програму

Наталія Савіна – кандидат у депутати до Житомирської міської ради по округу №6 від партії «Слуга Народу». Народилася та виросла у місті Житомир! Має кваліфікацію магістр права, пройшла плідний кар’єрний ріст та з отриманими знаннями та досвідом БАЛОТУЄТЬСЯ ВПЕРШЕ.
«Я хочу змінити майбутнє наших громадян на краще, тому що я живу в цій країні та в цьому місті»
, – говорить Наталія Савіна.
У передвиборчій програмі описано 5 основних пунктів, з яких розпочнеться робота. Це «Комфортне місто», «Вирішення екологічних проблем», «Освіта – доступна всім», «Сприятливий інвестиційний клімат» та «Довіра».
Важливо те, що останній пункт – саме про відкритість усіх процесів для жителів округу.
Буде так, як вирішиш ти!
«Місцева влада – та гілка, на яку громадяни мають найбільший вплив. Тому моє завдання – формувати цю довіру, зробити роботу влади максимально відкритою. Я за відкритий процес розподілу бюджету для кожного жителя. Так формується влада людей і довіра людей до влади!».
Округ №6
Партія «Слуга Народу», 01 у бюлетені