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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 15 » 09:22:11

Наталія Савіна презентувала свою передвиборчу програму   PR  

Сегодня, 09:24:11 523 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Наталія Савіна презентувала свою передвиборчу програму

 Наталія Савіна – кандидат у депутати до Житомирської міської ради по округу №6 від партії «Слуга Народу». Народилася та виросла у місті Житомир! Має кваліфікацію магістр права, пройшла плідний кар’єрний ріст та з отриманими знаннями та досвідом БАЛОТУЄТЬСЯ ВПЕРШЕ.

«Я хочу змінити майбутнє наших громадян на краще, тому що я живу в цій країні та в цьому місті», – говорить Наталія Савіна.

У передвиборчій програмі описано 5 основних пунктів, з яких розпочнеться робота. Це «Комфортне місто», «Вирішення екологічних проблем», «Освіта – доступна всім», «Сприятливий інвестиційний клімат» та «Довіра».

Важливо те, що останній пункт – саме про відкритість усіх процесів для жителів округу.
 

«Місцева влада – та гілка, на яку громадяни мають найбільший вплив. Тому моє завдання – формувати цю довіру, зробити роботу влади максимально відкритою. Я за відкритий процес розподілу бюджету для кожного жителя. Так формується влада людей і довіра людей до влади!».


Буде так, як вирішиш ти!
Округ №6
Партія «Слуга Народу», 01 у бюлетені
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:01:26, Сегодня [Материал]
+3

Хочу почитать чью-нибудь программу, где будет написано - водопровод, канализация, электросети, тротуары, безопасность житомирян, муниципальный общественный транспорт и т.д.
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