Наталія Савіна презентувала свою передвиборчу програму

«Місцева влада – та гілка, на яку громадяни мають найбільший вплив. Тому моє завдання – формувати цю довіру, зробити роботу влади максимально відкритою. Я за відкритий процес розподілу бюджету для кожного жителя. Так формується влада людей і довіра людей до влади!».