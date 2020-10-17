Суд визнав, що газета «20 хвилин Романів» опублікувала наклеп на Віктора Развадовського і зобов’язав спростувати його, а також виплатити завдану моральну шкоду
Таке рішення прийняв Житомирський районний суд 9 жовтня 2020 року, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Развадовського Віктора Йосиповича до газети «20 хвилин: газета твого району Романів» (видавник приватне підприємство «Медіа ресурс») про захист честі, гідності та ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.
Суть справи полягала в тому, що газета «20 хвилин: газета твого району Романів», яка була створена під вибори-2019 місцевим олігархом з Романівщини Ігорем Ходаком (він ішов в депутати до Верховної Ради) і видається за його кошт, свідомо ввела в оману читачів, дозволивши собі поширити брехливу, наклепницьку інформацію стосовно того, що нібито НАЗК виявило якісь порушення під час перевірки декларації Віктора Развадовського.
До речі, від початку свого виходу газета, із вищевказаних причин, постійно проявляла до Віктора Развадовського посилений інтерес, друкуючи замовні матеріали. Кілька разів, на свій розсуд, з домислами, вимислами та упередженими коментарями трактувала декларацію Віктора Развадовського, перебравши на себе функції органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, а саме НАЗК. Вміщувала й інші неправдиві публікації, показово анонсуючи їх на першій полосі.
Насправді Національне агентство з питань запобігання корупції, яке займається перевіркою декларацій, у своєму рішенні №1554 від 31.05.2019 року чітко зазначило, що «провівши повну перевірку декларації представника Житомирщини у Верховній Раді України від 67 Чуднівського одномандатного виборчого округу Віктора Развадовського», вирішило:
- «ознак правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України не встановлено
- задекларовані активи відповідають даним, отриманим з наявних джерел».
Тож цілком закономірно, що у своєму рішенні суд наголосив, оскільки «ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 382 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено», «вчинені дії, які полягають у власному тлумаченні рішення НАЗК … є неприпустимими з боку відповідача».
Суд взяв до уваги висновок експерта в порядку норми статті 102 ЦПК України, що «назва тексту та сам текст статті в газеті «20 хвилин газета твого району Романів» … містить негативну інформацію про Развадовського Віктора Йосиповича, так як вона виражена у брутальній, принизливій, непристойній формі та є такою, що є втручанням в особисте і сімейне життя, є інформацією, що ганьбить гідність, честь та ділову репутацію позивача».
А відтак, акцентується у судовому рішенні, «факт оприлюднених неправдивих відомостей, який був доведений до відома громадськості, дуже негативно вплинув на стосунки позивача з оточуючими людьми». Суд врахував той факт, що матеріал надруковано під час виборчого процесу і він «був направлений в негативний спосіб висвітлити неправдиву інформацію про позивача в очах громадськості, виборців». Все це «свідчить про умисні дії …спрямовані на зниження його (В.І.Развадовського) престижу та підриву довіри до його діяльності як людини, народного депутата України».
В результаті розгляду справи суд виніс рішення визнати відомості, викладені у вищеназваній газеті, такими, «що не відповідають дійсності, принижують та ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Развадовського Віктора Йосиповича», та зобов’язав «20 хвилин» опублікувати з цього приводу спростування. З винуватців буде стягнуто моральну шкоду у сумі 50 000 гривень та судовий збір 3 783 грн.
Коментуючи судове рішення, Віктор Развадовський, який нині балотується до Житомирської обласної ради від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» і веде команду префесійних, авторитетних людей до місцевих рад усіх рівнів, зокрема сказав: «Я хочу, щоб мене почули ті, хто не може жити без брудних технологій, підстав, наклепів та замовної одвертої брехні. Я не дозволю обманювати людей. Нехай це судове рішення стане для них усіх уроком».
Прес-служба політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»