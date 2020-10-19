Симпатії житомирян напередодні місцевих виборів. Результати соціологічного дослідження

25 жовтня, виборці визначатимуться, кого з кандидатів у депутати міської ради підтримати. 3-5 жовтня 2020 волонтерський центр житомирян під керівництвом соціолога Руслана Павленка провів соціологічне опитування на тему: Кого підтримують виборці міста.
Було опитано 1200 респондентів за статево-віковою квотною вибіркою по вуличному маршруту. Похибка результату до 3%. Опитування є останнім із серії опитувань, які проводились з травня 2020, і отримані цифри підтверджують динаміку, яку ми бачили протягом цього часу.
Тестувались наступні питання:
- готовність прийти на вибори;
- голосування за партії, що ведуть депутатів у міську раду;
- голосування за кандидата в мери;
- впевненість у зробленому виборі.
В анкету були внесені офіційно зареєстровані кандидати в мери та партії, що змагаються за проходження до Житомирської міської ради. Перелік і порядок кандидатів та партій максимально відповідає розміщенню у виборчому бюлетені.
Результати опитування:
1. За кандидатів в депутати від якої партії ви, швидше за все, проголосуєте на виборах до Житомирської міськради 25 жовтня?
|
|партія
|%
|
-
|«Пропозиція»
|36,8%
|
-
|«Слуга народу»
|12,4%
|
-
|ВО «Батьківщина»
|8,8%
|
-
|«Партія Розвитку Громад»
|7,0%
|
-
|«Сила і Честь»
|5,5%
|
-
|ОПЗЖ
|5,3%
|
-
|ВО «Свобода»
|4,7%
|
-
|«Європейська Солідарність»
|3,0%
|
-
|Радикальна партія О. Ляшка
|2,5%
|
-
|Партія Шарія
|1,1%
|
-
|«Перемога Пальчевського»
|1,0%
|
-
|«Голос»
|0,8%
|
-
|Народний Рух України
|0,8%
|
-
|«Наш край»
|0,7%
|
-
|«За майбутнє»
|0,4%
|
-
|«Ліва опозиція»
|0,1%
|
|за жодну з них
|2,2%
|
|відмова відповідати
|7,0%
Таким чином, найімовірніше до Житомирської міської ради проходять 6 політичних сил: «Пропозиція», «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Партія Розвитку Громад», «Сила і Честь», ОПЗЖ. Проходження під питанням у: ВО «Свобода», «Європейська Солідарність» та «Радикальна партія О.Ляшка». Усі інші зареєстровані учасники виборів, швидше за все, не долають прохідний бар'єр.
Хто ці п'ять учасників майбутньої Житомирської міської ради?
Партія «Пропозиція»
, хоча й звучить по-новому, але це старі, добре відомі люди. Це партія діючого мера Житомира Сергія Сухомлина.
Президентську партію «Слуга Народу»
на рівні міста віддали команді ректора Політехніки Віктора Євдокимова. До останнього моменту було питання, чи стане він кандидатом від «Слуги Народу», тож виборчу кампанію почав пізніше. Який він політик чи міський управлінець, сказати важко. В політиці Євдокимов не світився, але ще в цьому році перед виборами очолив обласний осередок «Нашого Краю», а потім вже трансформувався в людину від «Слуги Народу».
Якщо рейтинг «Пропозиції» «робить» особистий рейтинг Сергія Сухомлина, що користується значною підтримкою житомирян, то Євдокимов швидше «висить» на рейтингові «Слуги Народу» і його опускає. Протягом літа-осені рейтинг «Пропозиції» зростав, рейтинг же «Слуги Народу» – падав.
Обличчям «Батьківщини»
в цьому сезоні замість традиційної Любові Цимбалюк неочікувано стала Олена Розенблат. Пані Олена, знову ж таки, нове обличчя в міській політиці, хоча родина Розенблатів і їхнє прізвище відоме. В минулій каденції її брат Борислав Розенблат представляв Житомир у Верховній Раді як мажоритарник. Рейтинг «Батьківщини», на нашу думку, показав стабільний традиційний результат в 8-9%. Прихід Олени Розенблат оживив партію, яка трохи підупала після останніх парламентських.
«Партія Розвитку Громад»
– це об'єднання прогресивних житомирян, багато хто з них відомий по успішних і цікавих громадських, освітніх, підприємницьких проєктах. В політиці вони майже усі новачки, але водночас дуже амбітні та енергійні. Команду яскравих зірок зібрав кандидат в мери і колишній заступник міського голови Житомира Матвій Хренов. Якщо на початку кампанії більше він був локомотивом цієї групи, то чим далі, тим більше команда почала працювати самостійно. Закономірним результатом може бути проходження до міської ради. «Партія Розвитку Громад» виступає інтелектуальним, протестом проти існуючої політики в місті.
«Сила і Честь»
формально також новачки у міській політиці, проте ними займається колишня лідерка «Батьківщини» Любов Цимбалюк. Рейтинг партії повністю базується на електоральній ніші, яка сформована з Києва. Ми мали сплеск підтримки партії в серпні, коли «Сила і Честь» почала активну діяльність. Але пізніше залишилась лише візуальна реклама і підтримка почала спадати.
ОПЗЖ – Опозиційна Партія За Життя
– найбільш традиційний учасник перегонів. Її продовжує представляти незмінна депутатка міської ради від "регіоналів" Наталя Леонченко.
2. За кого з кандидатів в мери Житомира ви, швидше за все, проголосуєте 25 жовтня?
|
|кандидат в мери
|%
|
-
|Сухомлин Сергій (партія «Пропозиція»)
|45,6%
|
-
|Євдокимов Віктор (партія «Слуга народу»)
|10,7%
|
-
|Розенблат Олена (ВО «Батьківщина»)
|7,9%
|
-
|Хренов Матвій («Партія Розвитку Громад»)
|6,5%
|
-
|Мартинчук Іван (партія «Сила і Честь»)
|4,8%
|
-
|Кізін Сидор (ВО «Свобода»)
|4,3%
|
-
|Леонченко Наталія (ОПЗЖ)
|4,2%
|
-
|Зубко Людмила (партія «Європейська Солідарність»)
|2,5%
|
-
|Демчик Євгеній (Радикальна партія О. Ляшка)
|1,9%
|
-
|Кирилюк Віталій (партія «Голос»)
|0,7%
|
-
|Комісарчук Олег (Народний Рух України)
|0,7%
|
-
|Дяченко Андрій (партія «За майбутнє»)
|0,3%
|
-
|Мелешко Максим (партія «Перемога Пальчевського»)
|0,3%
|
|за жодного з них
|2,6%
|
|відмова відповідати
|6,9%
Лідер з-поміж кандидатів – діючий мер Сергій Сухомлин – має всі шанси боротись за перемогу в один тур з 51% голосів. Найбільше шансів на проходження у другий тур у Євдокимова та Розенблат. З'явились на це шанси і у Матвія Хренова. Усі інші кандидати мають незначні відсотки. Наталя Леонченко, незважаючи на непогані стартові можливості та експертні оцінки, у наших дослідженнях протягом виборчої кампанії демонструвала поступове зниження електоральної підтримки.
3. 25 жовтня відбудуться вибори міського голови та депутатів міської ради Житомира. Яка вірогідність, що ви прийдете на виборчу дільницю?
|точно буду
|45,4%
|скоріше за все буду
|16,2%
|може да, може ні
|16,2%
|скоріше за все, ні
|3,1%
|точно ні
|12,5%
|затрудняюсь дати відповідь
|3,0%
|відмова відповідати
|3,7%
Таким чином, з-поміж житомирян, які взяли участь в опитуванні, 60%, швидше за все, збираються прийти на вибори.
4. Наскільки ви впевнені, що проголосуєте саме так на виборах мера?
|безумовно, впевнений, вибір кінцевий
|54,5%
|скоріше за все так і буде, якщо не трапиться нічого надзвичайного
|17,6%
|не впевнений в своєму виборі, усе може змінитись
|9,5%
|зовсім не впевнений, дуже вірогідно, що вибір може змінитись
|5,8%
|затрудняюсь дати відповідь / відмова відповідати
|12,7%
Таким чином, у своєму виборі чітко впевнені половина виборців. Вагаються близько 30%.
Опитування проводилось групою політичного соціолога Павленка Руслана на замовлення громадської організації "Житомир, Дій!".
Довідка: ГО "Житомир.Дій" - громадська організація, яку очолює Матвій Хренов - кандидат на посаду Житомирського міського голови та очільник політичної партії "Партії розвитку громад"
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https://texty.org.ua/d/socio/person/pavlenko-ruslan/