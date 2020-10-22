Житомир буде містом без грального бізнесу

«Даний проєкт ми вже почали реалізовувати. Майже все місто вже зараз покрито камерами спостереження. Ми встановимо ще близько 200-300 камер і цим зробимо фактично неможливим втекти від відповідальності правопорушників», — повідомив Сергій Сухомлин.