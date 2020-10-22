Житомир буде містом без грального бізнесу

10 патрульних екіпажів та 20 поліцейських громади вже за декілька днів почнуть працювати у дворах та на вулицях Житомира задля додаткової безпеки мешканців. Про це повідомив Сергій Сухомлин під час презентації своєї передвиборчої програми «Житомир. Завтра».
Безпека — одна з найважливіших базових потреб людини, безпечна вулиця — це вулиця зі жвавим життям, де якомога більше людей можуть вільно пересуватися міським простором і, за замовчуванням, почувають себе захищеними. Тому «Безпека кожної вулиці та двору» є одним з пріоритетів роботи команди «Пропозиція».
«Даний проєкт ми вже почали реалізовувати. Майже все місто вже зараз покрито камерами спостереження. Ми встановимо ще близько 200-300 камер і цим зробимо фактично неможливим втекти від відповідальності правопорушників», — повідомив Сергій Сухомлин.
Також у планах команди «Пропозиція» створення муніципальної служби поліції «Офіцер громади».
«Було багато скептиків, які говорили, що хтось собі створює Муніципальну поліцію. Але цей проєкт не про особисту охорону чи особисті інтереси. Цей проєкт про безпеку громадян в кожному мікрорайоні, кожному дворі міста. Міська рада виділила кошти та ми вже закупили автомобілі.17 жовтня наші офіцери, які декілька місяців проходили навчання в м. Дніпро, закінчили його. І вже за декілька днів ми презентуємо цей проєкт і він почне працювати у дворах і на вулицях Житомира. 10 патрульних екіпажів. 20 поліцейських громади будуть відповідати за нашу з вами безпеку»,
— сказав Сергій Сухомлин.
По місту планують встановити камери контролю швидкості транспортних засобів.
За словами Сергія Сухомлина міська влада вже могла встановлювати ці камери ще минулого року. Але держава пообіцяла розробити закон, що дає змогу частину коштів, сплачених за штрафи від перевищення швидкості спрямовувати в міський бюджет, бо встановлення однієї сертифікованої камери комплексного контролю швидкості це сотні тисяч гривень. А місту потрібно встанови 20 таких комплексів. Карта з місцями встановлення вже розроблена. В Житомирі вже встановлено 2 камери, які працюють у тестовому режимі. Тільки одна камера на Проспекті Миру за місяць зафіксувала порушення ПДР на суму 5 млн грн.
«Можна встановити безліч лежачих поліцейських чи дорожніх знаків, але саме платіжка за штраф буде спонукати людей дотримуватись ПДР», — підкреслює Сергій Сухомлин.
Введення обмежень для грального бізнесу шляхом підвищення податку на нерухомість та земельного податку на 1000% — в планах команди ПП «Пропозиція».
«Ми неодноразово зверталися до Верховної Ради з проханням заборонити гральний бізнес. Але нас не почули. Міська влада не може приймати рішення, які суперечать рішенням Верховної ради, але ми можемо встановлювати податок на нерухомість та на землю. Тому одним із перших наших рішень буде підняття податку для власників грального бізнесу на 1000%. Це буде наша відповідь на думки житомирян з приводу ведення грального бізнесу в Житомирі», — резюмував Сергій Сухомлин.
Пресслужба політичної партії «Пропозиція»
Но только вне пределов населенных пунктов и - очень дорогой.
Народ туда не поедет последние копейки просирать, а "сливки"...пусть сливаются.