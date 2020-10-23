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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 23 » 07:55:26

Открытый гей, Юрий Довжан из Житомира — о гомофобии в городе и отношении к ЛГБТ

Сегодня, 03:17:37 1816 21 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Открытый гей, Юрий Довжан из Житомира — о гомофобии в городе и отношении к ЛГБТ

Открытый гей из Житомира 31-летний Юрий Довжан рассказывает НВ об общественных настроениях среди горожан, отношении к ЛГБТ и своем каминг-ауте перед близкими.

123 случая преступлений на почве ненависти, совершенных по признаку сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации, задокументировали представители Правозащитного ЛГБТ Центра Наш мир в 2019 году. Это преступления, совершенные из-за гомофобии или трансфобии в разных регионах Украины. 

В прошлом году в Житомире представители так называемых «традиционных семейных ценностей» совершили нападение на двух несовершеннолетних девушек, державших в руках радужный флаг. В этом году из-за насилия на почве ненависти пострадал 19-летний трансгендерный юноша.
 

Рассказ Юрия о ситуации в Житомире в виде монолога

 


Я — открытый представитель ЛГБТ. Однако не являюсь активистом или членом какой-либо общественной организации.

Каминг-аут я сделал в прошлом году как раз на свой День рождения. Мне понадобилось некоторое время, чтобы себя понять. Я знал, что мои самые близкие люди останутся и никуда не уйдут от меня. А те, с кем мне не по пути, отсеиваются. В принципе, так оно и получилось. Все мои близкие отреагировали на мою открытость, некоторые из них даже приветствовали. Несколько знакомых, которые и раньше ко мне относились с пристальным вниманием, сразу же отсеялись.


По образованию я — психолог, но мало работал по специальности. Сейчас использую карантинное время для того, чтобы поменять профиль. Когда работал на прежней работе, мои коллеги знали о моей сексуальной ориентации. Но в целом относились к этому нормально. То есть на эту тему в принципе не было никаких дискуссий. Все происходило по принципу, как в американской армии: Do not ask — do not tell [Если не спрашивают — не рассказывай].

Я стандартный [в стереотипном понимании] на вид, не отличаюсь ничем специфическим, как-то окрашенные волосы или необычная одежда. Поэтому на улице никаких таких взглядов в свой адрес не замечаю. Но понимаю, что если бы сейчас был с кем-то в отношениях и с этим человеком шел по улице, держась за руки, несомненно, наткнулся бы на агрессию в свою сторону — как минимум, вербальную.
 

Ходили по Житомиру с радужными флагами

В прошлом году у нас в Житомире проходила акция Все люди — равны. Две девушки ходили по улицам с цветными флагами, и взрослые мужчины захотели «поучить их жизни», вырвали из рук тот флаг, довели девушек до истерики.

19 августа 2019 года несколько мужчин отобрали у 13-летних девушек на Михайловской площади Житомира радужный флаг, заявляли, что воевали на фронте, выступают за сохранение «семейных ценностей». Видео с публичной травлей девушек один из мужчин, Роман Фещенко, выставил у себя на странице в Фейсбуке. Впоследствии потом удалил.


На следующий день местные активисты вместе с некоторыми депутатами горсовета организовали акцию в поддержку этих девушек. Я узнал об этой акции за два часа до ее проведения, но решил, что должен быть там. Туда пришло много людей, среди которых и гомофобы — некоторые представлялись, в том числе, участниками АТО. Но я был уверен, что это представители местного криминалитета, добывшие непонятно каким образом корочки АТО, дабы иметь такой козырь и всюду ими размахивать.

Знали бы вы, каким он был в школе, и неудивительно, что он «таким» стал сейчас

Поэтому были попытки препятствовать акции, изъять тот флаг. Я даже получил там пощечину, но серьезных столкновений не было — благодаря полиции, находившейся на месте. Это мероприятие носило публичный характер и анонсировалось тоже публично.

После этого разгорелась дискуссия, в том числе и в социальных сетях. Таким образом я узнал об истинном отношении некоторых людей [к ЛГБТ]. Например, одна моя бывшая одноклассница, которая в школе ко мне относилась уважительно, и когда узнала, что я — гей, начала высказывать, мол, знали бы вы, каким он был в школе, поэтому неудивительно, что он «таким» стал сейчас. У меня это, конечно же, ничего кроме улыбки не вызвало.
 

В Житомире жестоко избили трансгендерного парня

В этом году в конце мая произошел случай, когда в Житомире жестоко избили 19-летнего трансгендерного парня. Это было якобы подставное свидание [ребята познакомились на популярном сайте знакомств Badoo].

Избитый парень утверждает, что договорился с другим [17-летним] парнем о свидании, и тот знал, что идет на встречу с трансгендерным парнем. Другая сторона же, в свою очередь, утверждала, что о трансгендерности ей не было известно, и это была для него полная неожиданность.

Избитый парень пришел на свидание в женской одежде и парике, в процессе знакомства другой фигурант начал склонять его к половому акту, а впоследствии якобы заподозрил, что имеет дело не с девушкой, а с парнем. Тотчас же позвонил своим друзьям и они вместе, впятером [четверо парней и одна девушка] избили его, издевались над ним.

Только благодаря одной локальной организации — правозащитному центру ЛГБТ Наш мир — был задействован адвокат, и полиция начала уголовное производство по ст. 161 [нарушение равноправия граждан из-за их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии] Уголовного кодекса Украины.

А существует ли дискриминация внутри самого гей-сообщества? Сложно утверждать. Впрочем, есть определенный процент токсичных личностей, которые знакомятся только ради выгоды, чтобы выдурить побольше денег. Хотя, в принципе, это не зависит от сексуальной ориентации человека — это просто характеристика, которая может быть у любого.


Вообще в Житомире не так много открытых представителей ЛГБТ, как, например, в том же Киеве. Я это связываю с тем, что в Житомире иной менталитет, да город поменьше в разы. Даже если мы говорим о городках под Киевом, они все равно больше тяготеют в столицу [в плане общественных настроений]. Но стоит также понимать, что все эти представители праворадикальных движений — это на 99% приезжие из других городов люди, которые даже не проживают в Киеве, а из сельской местности, или вообще из других регионов дальних. То есть у них развит еще тот провинциальный менталитет, консервативный.
 

Житомир консервативен относительно тюремных понятий

Житомир же более консервативен — не в плане религиозном, а, скорее, относительно постсоветских тюремных понятий. У нас в Житомире расположена четвертая исправительная колония, которая считается одной из самых строгих в Украине. Кроме того, Житомир — это индустриальный город. Раньше здесь было много промышленных предприятий, и, хотя большинство из них уже остановили свою работу после распада СССР, но те поколения, так называемые дети рабочего класса, я считаю, до сих пор несут некие «совково-пролетарско-большевистские» настроения.

По локальным житомирским медиа — в принципе, тему ЛГБТ пытаются освещать довольно адекватно. Я лично знаком, в том числе, с представителями ЛГБТ среди них, поэтому они, можно сказать, способствуют тому, чтобы эта тема освещалась адекватно и всесторонне.

На мой взгляд, когда ты себя сам осознаешь, не стоит бояться публичности в любом случае. Единственное, что порой на самом деле сложно — это сохранить отношения с родителями, потому что им трудно принять все это. А вот насчет коллег, одноклассников и т. д. — я считаю, что вообще к мнению этих людей следует прислушиваться в последнюю очередь. Если с их стороны прозвучали некие подозрительные высказывания, уж точно не стоит делать шаги назад. Наступление — это лучшая оборона.

Автор: Олександра Горчинська, NV.ua

Тэги: Житомир, толерантность, лгбт
Комментариев: 18
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:05:20, Сегодня [Материал]
+18

Как вы уже задрали... Да кому вы нужны? Ты серьёзно думаешь, что кого-то интересуют твои предпочтения? Или кто-то идет по улице и рассматривает встречных - гей он или лесби? Да никому это не надо. Живите и трахайтесь с кем хотите, это ваше личное дело! Но вы же уже достали всех своей показушностью! Вы скоро людей на улице за рукав будете хватать, и рассказывать что вы из ЛГБТ и что вас угнетают. Вас гнобят не за вашу ориентацию, а за то, что вы её выпячиваете и мешаете другим. Ты можеш ответить, какой смысл в ваших "парадах", ради которых перекрывают улицы и мешают людям жить? Иди себе спокойно по тротуару, и всем пофиг, с кем ты спишь. Но нет, тебе необходимо выпендриться, ты же не можешь нормально сосуществовать в человеческом обществе.
Вот вылез ты на экран - зачем? Да о тебе никто не знал, и никого твоя личная жизнь не интересовала, но нет, тебе надо обязательно всем рассказать, что ты гей, и что тебя чморят. Так за то и чморят, что ты, и такие как ты, уже достали с своим ЛГБТ, вы же не можете жить как нормальные люди. Да, был случай, когда на Мехалке великовозрастные дебилы доколупались до двух малолеток. А они не могли просто по улице пройти? Им же надо выпендриться. И все вы такие, скоро будете приставать к прохожим на лице - я гей, дайте мне, пожалуйста, в морду. И потом показательно страдать - ах, мы такие несчастные, нас угнетают, унижают! Так вы же именно этого и добиваетесь, выпрашиваете! Никто бы на вас не обращал внимания, если бы вы сами не выпячивали свой образ жизни.
Так что все эти страдания о нетолерантности - сказки для бедных.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 10:42:57, Сегодня [Материал]
+10

полностью поддерживаю
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:01:13, Сегодня [Материал]
0

Планується 100500 коментарів від Юри.
Karab
3 Сергей (Karab)   • 10:29:19, Сегодня [Материал]
0

это он здесь пишет под темами ЛГБТ?
SlavaNibiru
10 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:01:54, Сегодня [Материал]
0

Так, під ніком Yuri Zen Garden.
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 10:55:55, Сегодня [Материал]
+8

зачем быть "Открытым геем", закрытым не получается? не хватает партнеров, поэтому всем жителям Житомира нужно знать о ваших предпочтениях? для поиска есть масса мобильных приложений для знакомст с нетрадиционной ориентацией, даже есть специальные морские круизы.
Marek
6 Стас (Marek)   • 10:58:23, Сегодня [Материал]
+4

Тема не раскрыта. Нет мнения по данной теме ни преди ,ни Тарасса.
DOBA
7 Alexzander (DOBA)   • 11:13:55, Сегодня [Материал]
+2

ну хоть какое то разнообразие среди кандидатов.....
Dmitry
11 Dmitry (Dmitry)   • 12:21:34, Сегодня [Материал]
0

О том, что кандидат гей, электорат обычно узнает вскоре после того, как его выбирает. К концу срока - так наверняка.))
melan
13 melan (melan)   • 13:00:20, Сегодня [Материал]
0

как в той песенке- выборы выборы, кандидаты пидары)).
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:48:24, Сегодня [Материал]
+2

Девочкам было по 15 лет, которым он дал флаг "голубых". А это является вовлечением малолеток. Сам можешь, а вовлекать детей не имеешь права Статью за мужеложство тоже еще никто не отменял. Берешь, достаешь АТОшников реальных. Ты, оказывается, не только глиномес, а ещё и мазохист. В старые добрые времена схопотал бы ты семерочку и пошел бы по этапу мужчин обслуживать. Вы, геи, пытаетесь отвлечь наше внимание от вашего шефа - Сухомлина, он же проплатил эту статью Меня вчера поразило выступление Папы Римского, который признал геев и признал их браки. Старый маразматик, безбожник, в угоду всемирному разрушению семейных ценностей признал эти браки среди глиномесов. И в Житомире люди начали "косяки" бросать на Католическую Церковь. Теперь нам не понятно направление религии в Житомире. Вопрос к ксёндзам - вы тоже в Житомире будете разрешать браки среди геев?
SlavaNibiru
9 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:00:53, Сегодня [Материал]
+1

Осаул-генерал думкою багатіє. Франциск говорив про цивільні шлюби, а не церковні. І навів в інтерв'ю власну думку, а не офіційну позицію католицької церкви.
AlexIvanov
16 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:48:44, Сегодня [Материал]
0

На 9. У меня есть Сотник с нагайкой....Он всякую дурь выбивает. становись в очередь
melan
12 melan (melan)   • 12:57:28, Сегодня [Материал]
-1

как уже достали эти недочеловеки с педерастической наклонностью.
Provocateur
14 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:00:17, Сегодня [Материал]
+1

Охрініти! Нарешті нормальна "жива" стаття на ЖЖ. Хоча коли гортав, то подумав, що це теж передвиборчий піар. Ну нічо, лишилося два дні, а на третій карета мегаобіцянок-цяцянок перетвориться на маленький гнилий гарбуз. XD XD XD
TerminatorUA
15 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:09:36, Сегодня [Материал]
+3

Анекдот вспомнился: « - Доктор, у меня проблема... Кажется, я гей... - Хм, сударь, Вы композитор? - Нет. - Может быть, писатель? - Да нет... - Художник? - Нет-нет, я обычный слесарь... - Ну, тогда, голубчик, Вы — пи...арас...»
Armen21
17 МАКС (Armen21)   • 14:59:36, Сегодня [Материал]
0

Бедный парень хочет трахаться в попу и сосать член, а его осуждают, не понимают, что это нормально. Проклятые гомофобы :)
Sams2
18 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:36:38, Сегодня [Материал]
0

Да ему никто и не мешает. Но он же еще хочет и орать об этом на каждом углу, и рассказывать, что это правильно.
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