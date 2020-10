Открытый гей, Юрий Довжан из Житомира — о гомофобии в городе и отношении к ЛГБТ

Открытый гей из Житомира 31-летний Юрий Довжан рассказывает НВ об общественных настроениях среди горожан, отношении к ЛГБТ и своем каминг-ауте перед близкими.

123 случая преступлений на почве ненависти, совершенных по признаку сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации, задокументировали представители Правозащитного ЛГБТ Центра Наш мир в 2019 году. Это преступления, совершенные из-за гомофобии или трансфобии в разных регионах Украины.

В прошлом году в Житомире представители так называемых «традиционных семейных ценностей» совершили нападение на двух несовершеннолетних девушек, державших в руках радужный флаг. В этом году из-за насилия на почве ненависти пострадал 19-летний трансгендерный юноша.



Рассказ Юрия о ситуации в Житомире в виде монолога



Я — открытый представитель ЛГБТ. Однако не являюсь активистом или членом какой-либо общественной организации.

Каминг-аут я сделал в прошлом году как раз на свой День рождения. Мне понадобилось некоторое время, чтобы себя понять. Я знал, что мои самые близкие люди останутся и никуда не уйдут от меня. А те, с кем мне не по пути, отсеиваются. В принципе, так оно и получилось. Все мои близкие отреагировали на мою открытость, некоторые из них даже приветствовали. Несколько знакомых, которые и раньше ко мне относились с пристальным вниманием, сразу же отсеялись.



По образованию я — психолог, но мало работал по специальности. Сейчас использую карантинное время для того, чтобы поменять профиль. Когда работал на прежней работе, мои коллеги знали о моей сексуальной ориентации. Но в целом относились к этому нормально. То есть на эту тему в принципе не было никаких дискуссий. Все происходило по принципу, как в американской армии: Do not ask — do not tell [Если не спрашивают — не рассказывай].

Я стандартный [в стереотипном понимании] на вид, не отличаюсь ничем специфическим, как-то окрашенные волосы или необычная одежда. Поэтому на улице никаких таких взглядов в свой адрес не замечаю. Но понимаю, что если бы сейчас был с кем-то в отношениях и с этим человеком шел по улице, держась за руки, несомненно, наткнулся бы на агрессию в свою сторону — как минимум, вербальную.



Ходили по Житомиру с радужными флагами

В прошлом году у нас в Житомире проходила акция Все люди — равны. Две девушки ходили по улицам с цветными флагами, и взрослые мужчины захотели «поучить их жизни», вырвали из рук тот флаг, довели девушек до истерики.

19 августа 2019 года несколько мужчин отобрали у 13-летних девушек на Михайловской площади Житомира радужный флаг, заявляли, что воевали на фронте, выступают за сохранение «семейных ценностей». Видео с публичной травлей девушек один из мужчин, Роман Фещенко, выставил у себя на странице в Фейсбуке. Впоследствии потом удалил.



На следующий день местные активисты вместе с некоторыми депутатами горсовета организовали акцию в поддержку этих девушек. Я узнал об этой акции за два часа до ее проведения, но решил, что должен быть там. Туда пришло много людей, среди которых и гомофобы — некоторые представлялись, в том числе, участниками АТО. Но я был уверен, что это представители местного криминалитета, добывшие непонятно каким образом корочки АТО, дабы иметь такой козырь и всюду ими размахивать.

Знали бы вы, каким он был в школе, и неудивительно, что он «таким» стал сейчас

Поэтому были попытки препятствовать акции, изъять тот флаг. Я даже получил там пощечину, но серьезных столкновений не было — благодаря полиции, находившейся на месте. Это мероприятие носило публичный характер и анонсировалось тоже публично.

После этого разгорелась дискуссия, в том числе и в социальных сетях. Таким образом я узнал об истинном отношении некоторых людей [к ЛГБТ]. Например, одна моя бывшая одноклассница, которая в школе ко мне относилась уважительно, и когда узнала, что я — гей, начала высказывать, мол, знали бы вы, каким он был в школе, поэтому неудивительно, что он «таким» стал сейчас. У меня это, конечно же, ничего кроме улыбки не вызвало.



В Житомире жестоко избили трансгендерного парня

В этом году в конце мая произошел случай, когда в Житомире жестоко избили 19-летнего трансгендерного парня. Это было якобы подставное свидание [ребята познакомились на популярном сайте знакомств Badoo].



Избитый парень утверждает, что договорился с другим [17-летним] парнем о свидании, и тот знал, что идет на встречу с трансгендерным парнем. Другая сторона же, в свою очередь, утверждала, что о трансгендерности ей не было известно, и это была для него полная неожиданность.



Избитый парень пришел на свидание в женской одежде и парике, в процессе знакомства другой фигурант начал склонять его к половому акту, а впоследствии якобы заподозрил, что имеет дело не с девушкой, а с парнем. Тотчас же позвонил своим друзьям и они вместе, впятером [четверо парней и одна девушка] избили его, издевались над ним.

Только благодаря одной локальной организации — правозащитному центру ЛГБТ Наш мир — был задействован адвокат, и полиция начала уголовное производство по ст. 161 [нарушение равноправия граждан из-за их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии] Уголовного кодекса Украины.

А существует ли дискриминация внутри самого гей-сообщества? Сложно утверждать. Впрочем, есть определенный процент токсичных личностей, которые знакомятся только ради выгоды, чтобы выдурить побольше денег. Хотя, в принципе, это не зависит от сексуальной ориентации человека — это просто характеристика, которая может быть у любого.



Вообще в Житомире не так много открытых представителей ЛГБТ, как, например, в том же Киеве. Я это связываю с тем, что в Житомире иной менталитет, да город поменьше в разы. Даже если мы говорим о городках под Киевом, они все равно больше тяготеют в столицу [в плане общественных настроений]. Но стоит также понимать, что все эти представители праворадикальных движений — это на 99% приезжие из других городов люди, которые даже не проживают в Киеве, а из сельской местности, или вообще из других регионов дальних. То есть у них развит еще тот провинциальный менталитет, консервативный.



Житомир консервативен относительно тюремных понятий

Житомир же более консервативен — не в плане религиозном, а, скорее, относительно постсоветских тюремных понятий. У нас в Житомире расположена четвертая исправительная колония, которая считается одной из самых строгих в Украине. Кроме того, Житомир — это индустриальный город. Раньше здесь было много промышленных предприятий, и, хотя большинство из них уже остановили свою работу после распада СССР, но те поколения, так называемые дети рабочего класса, я считаю, до сих пор несут некие «совково-пролетарско-большевистские» настроения.

По локальным житомирским медиа — в принципе, тему ЛГБТ пытаются освещать довольно адекватно. Я лично знаком, в том числе, с представителями ЛГБТ среди них, поэтому они, можно сказать, способствуют тому, чтобы эта тема освещалась адекватно и всесторонне.

На мой взгляд, когда ты себя сам осознаешь, не стоит бояться публичности в любом случае. Единственное, что порой на самом деле сложно — это сохранить отношения с родителями, потому что им трудно принять все это. А вот насчет коллег, одноклассников и т. д. — я считаю, что вообще к мнению этих людей следует прислушиваться в последнюю очередь. Если с их стороны прозвучали некие подозрительные высказывания, уж точно не стоит делать шаги назад. Наступление — это лучшая оборона.



Автор: Олександра Горчинська, NV.ua