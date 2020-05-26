Изнасилование трансгендера в Житомире: полиция до сих пор не вручила подозрения нападавшим

"Сейчас проводят следственные действия, но некоторые важные так и не провели и уже вряд ли проведут. Речь идет, например, об исследовании одежды нападавших, от которой они уже могли избавиться. Важно также проверить их мобильные телефоны, на которые они, в частности, снимали нападение. Этого следствие также до сих пор не сделало несмотря на то, что наш адвокат подала соответствующее ходатайство. Она подала его в райотдел, но ходатайство не попало сразу к следователю, а только через прокуратуру. Такие странные осложнения есть, получается", - рассказывает Зинченков.