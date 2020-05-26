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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 26 » 09:26:30

Изнасилование трансгендера в Житомире: полиция до сих пор не вручила подозрения нападавшим

Сегодня, 08:54:30 103 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Изнасилование трансгендера в Житомире: полиция до сих пор не вручила подозрения нападавшим

 Правоохранители установили круг лиц, подозреваемых в нападении на трансгендера в Житомире, впрочем ни одному из них до сих пор не вручили подозрения.

Об этом в комментарии ZMINA сообщил эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Александр Зинченков.

Отмечается, что в уголовном производстве по нападению изменили предварительную квалификацию. Теперь дело, кроме статьи 186 ("Грабеж"), расследуется по статьям 189 ("Вымогательство") и 127 ("Пытки") Уголовного кодекса Украины.
 

"Сейчас проводят следственные действия, но некоторые важные так и не провели и уже вряд ли проведут. Речь идет, например, об исследовании одежды нападавших, от которой они уже могли избавиться. Важно также проверить их мобильные телефоны, на которые они, в частности, снимали нападение. Этого следствие также до сих пор не сделало несмотря на то, что наш адвокат подала соответствующее ходатайство. Она подала его в райотдел, но ходатайство не попало сразу к следователю, а только через прокуратуру. Такие странные осложнения есть, получается", - рассказывает Зинченков.


Кроме того, добавляет эксперт, производство не дополнили предварительной квалификацией по статье 161 ("Нарушение равноправия граждан") УК.

Напомним, что, по информации правозащитников, в ночь на 30 апреля на Соколовском массиве в пригороде Житомира изнасиловали, ограбили и пытали 19-летнего гея. Сначала нападавший был один, но позже к нему присоединились пятеро друзей.

Впоследствии пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области опубликовала информацию о нападении. Так, в сообщении говорилось, что между ребятами произошел конфликт, поскольку потерпевший пришел в образе девушки, а остальные пятеро участников проезжали мимо и решили вмешаться.
Тэги: трансгендер, гей, полиция, изнасилование
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:32:23, Сегодня [Материал]
-1

А нападавшие опять "воины света"?
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