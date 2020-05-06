В конце апреля на окраине Житомира жестоко избили и изнасиловали 19-летнего парня нетрадиционной ориентации. По информации правозащитников
, пол ночи над парнем издевались, срезав ножом одежду, а затем голого гнали домой.
Полиция Житомирской области 5 мая опубликовала свою версию событий.
"Утром, 30 апреля, в полицию поступило сообщение от жителя Соколовского дачного массива Житомирского района о совершенном в отношении него преступлении. По словам 19-летнего парня, он под видом девушки познакомился через Интернет-сеть с 17-летним парнем и договорился о встрече 29 апреля в 23:00. В условленное место, лесную окраину областного центра, заявитель пришел в образе девушки - с макияжем, париком и одеждой.
По письменным показаниям заявителя, после непродолжительного общения между новыми знакомыми состоялся оральный половой акт, на который он согласился по собственному желанию. После один из партнеров заподозрил, что встретился не с девушкой - и между ними возник конфликт. Во время схватки мимо парней проезжало транспортное средство, водитель и пассажиры которого вмешались в ситуацию. В результате у заявителя отобрали мобильный телефон, нанесли ему телесные повреждения и раздели, заставив в таком виде идти домой", - информирует полиция Житомирщины.
По данному факту полицейские в тот же день начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.
"После проведения всех следственных действий возможна дополнительная квалификация события"
, - добавляют правоохранители.
Следователи Житомирского отдела полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести нанесенных парню телесных повреждений. Полицейские опросили потерпевшего в лечебном учреждении, установили личность и пообщались с его 17-летним Интернет-знакомым. Устанавливаются другие участники происшествия.
«Согласился по собственному желанию»: полиция рассказала свою версию изнасилования парня нетрадиционной ориентации