«Согласился по собственному желанию»: полиция рассказала свою версию изнасилования парня нетрадиционной ориентации

"Утром, 30 апреля, в полицию поступило сообщение от жителя Соколовского дачного массива Житомирского района о совершенном в отношении него преступлении. По словам 19-летнего парня, он под видом девушки познакомился через Интернет-сеть с 17-летним парнем и договорился о встрече 29 апреля в 23:00. В условленное место, лесную окраину областного центра, заявитель пришел в образе девушки - с макияжем, париком и одеждой.



По письменным показаниям заявителя, после непродолжительного общения между новыми знакомыми состоялся оральный половой акт, на который он согласился по собственному желанию. После один из партнеров заподозрил, что встретился не с девушкой - и между ними возник конфликт. Во время схватки мимо парней проезжало транспортное средство, водитель и пассажиры которого вмешались в ситуацию. В результате у заявителя отобрали мобильный телефон, нанесли ему телесные повреждения и раздели, заставив в таком виде идти домой", - информирует полиция Житомирщины.