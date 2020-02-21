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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 21 » 13:02:39

Полиция задержала мужчину, который порезал ножом и пытался изнасиловать женщину

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Полиция задержала мужчину, который порезал ножом и пытался изнасиловать женщину

 Правоохранители нашли и задержали 37-летнего мужчину, который 15 февраля напал в Бердичеве на женщину и пытался ее изнасиловать. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Имея приметы нападавшего на бердичивлянку, в первую очередь мы отработали территорию города, впоследствии проанализировали записи камер видеонаблюдения, изъятые вблизи места происшествия. Параллельно участковые офицеры проверили людей, которые ранее уже имели проблемы с законом. В итоге таким образом была разоблачена причастность к преступлению местного жителя" , - сообщил начальник Бердичевского ОП ГУНП Олег Мельничук.

О мужчине известно, что он уроженец Черниговщины, ранее судимый за ряд тяжких преступлений. В последнее время проживал в Бердичеве. В рамках начатого досудебного расследования подозреваемого проверяют на причастность к другим правонарушениям.

20 февраля судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому может грозить от 5 до 10 лет заключения.

Напомним, в Бердичеве мужчина с ножом набросился на женщину, она не растерялась, начала звать на помощь и сопротивляться.
Тэги: Бердичев, изнасилование, полиция, задержание
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