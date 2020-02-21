Полиция задержала мужчину, который порезал ножом и пытался изнасиловать женщину

Правоохранители нашли и задержали 37-летнего мужчину, который 15 февраля напал в Бердичеве на женщину и пытался ее изнасиловать. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Имея приметы нападавшего на бердичивлянку, в первую очередь мы отработали территорию города, впоследствии проанализировали записи камер видеонаблюдения, изъятые вблизи места происшествия. Параллельно участковые офицеры проверили людей, которые ранее уже имели проблемы с законом. В итоге таким образом была разоблачена причастность к преступлению местного жителя"
, - сообщил начальник Бердичевского ОП ГУНП Олег Мельничук.
О мужчине известно, что он уроженец Черниговщины, ранее судимый за ряд тяжких преступлений. В последнее время проживал в Бердичеве. В рамках начатого досудебного расследования подозреваемого проверяют на причастность к другим правонарушениям.
20 февраля судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому может грозить от 5 до 10 лет заключения.
Напомним, в Бердичеве мужчина с ножом набросился на женщину
, она не растерялась, начала звать на помощь и сопротивляться.