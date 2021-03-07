 В Житомире суд начал рассматривать дело о пытках и изнасиловании 19-летнего трансгендера

"Там получилось слово на слово. Вовремя не взяли экспертизу с потерпевшего и с фигуранта. Но с фигуранта невозможно взять никаких следов, пока он не подозреваемый. Если бы задержали в ту же ночь, он бы стал подозреваемым. Но его даже не задерживали", - пожаловался Кудрявцев.