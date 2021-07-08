В Житомире из-за скандальной гомофобной листовки возбудили уголовное дело

После резонанса в соцсетях, относительно листовок с призывами к убийствам представителей ЛГБТ-сообщества, на ситуацию отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
8 июля она сообщила
, что уже обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.
"В г. Житомир неизвестные разместили на опорах линий электропередач сообщения гомофобного содержания с призывами к совершению преступлений на почве нетерпимости по признакам сексуальной ориентации. Обратилась к руководству Национальной полиции Украины и Житомирскому городскому председателю относительно проверки вышеупомянутого факта и внесения сведений в ЕРДР"
, - написала Людмила Денисова.
Реакция полиции
8 июля в 15:20 на сайте ГУНП в Житомирской области появилось сообщение об открытии уголовного производства
.
"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено.
В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения листовки не ведется.
Также в ходе первоочередных мероприятий проведено обследование территории города о наличии подобных листовок в других публичных местах. Никаких агиток подобного содержания не обнаружено", - сообщила полиция.
По данному факту Житомирской окружной прокуратурой открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, что пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, одну из листовок заметили на столбе
в самом центре Житомира, возле городского совета.