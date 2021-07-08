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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 8 » 15:08:16

В Житомире из-за скандальной гомофобной листовки возбудили уголовное дело

Вчера, 15:08:16 670 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за скандальной гомофобной листовки возбудили уголовное дело

 После резонанса в соцсетях, относительно листовок с призывами к убийствам представителей ЛГБТ-сообщества, на ситуацию отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

8 июля она сообщила, что уже обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

"В г. Житомир неизвестные разместили на опорах линий электропередач сообщения гомофобного содержания с призывами к совершению преступлений на почве нетерпимости по признакам сексуальной ориентации. Обратилась к руководству Национальной полиции Украины и Житомирскому городскому председателю относительно проверки вышеупомянутого факта и внесения сведений в ЕРДР", - написала Людмила Денисова.


Реакция полиции


8 июля в 15:20 на сайте ГУНП в Житомирской области появилось сообщение об открытии уголовного производства.
 

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено.

В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения листовки не ведется.

Также в ходе первоочередных мероприятий проведено обследование территории города о наличии подобных листовок в других публичных местах. Никаких агиток подобного содержания не обнаружено", - сообщила полиция.


По данному факту Житомирской окружной прокуратурой открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, что пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, одну из листовок заметили на столбе в самом центре Житомира, возле городского совета.

Тэги: лгбт, гомофобия, Житомир, листовки, омбудсмен
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