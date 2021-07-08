В Житомире из-за скандальной гомофобной листовки возбудили уголовное дело

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено.



В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения листовки не ведется.



Также в ходе первоочередных мероприятий проведено обследование территории города о наличии подобных листовок в других публичных местах. Никаких агиток подобного содержания не обнаружено", - сообщила полиция.