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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 26 » 11:05:29

В Житомирском районе под колесами легковушки погибла пенсионерка

Сегодня, 11:28:29 1158 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе под колесами легковушки погибла пенсионерка

 На автодороге в пригороде Житомира пенсионерка попала под колеса легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября около 18:15, в с. Ивановка Житомирского района. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, 22-летняя жительница г. Житомира, двигаясь в направлении областного центра, совершила наезд на пешехода, 66-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть", - говорится в сообщении.


Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимы с жизнью.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - отмечают в полиции.

Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло 25 октября в селе Глубочица Житомирского района.
Тэги: пешеход, Житомир, дтп
Комментариев: 3
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1 Перикарда (Скарификатор)   • 11:34:05, Сегодня [Материал]
+2

пешеходы, почему-то, считают себя бессмертными
velcade
2 Санитар (velcade)   • 12:32:12, Сегодня [Материал]
0

Когда я еду по Ивановке 60-70 км/ч, то складывается впечатление, что я сижу в авто, которое стоит. Там же 90-120 км/ч - это норма и клали 90% водил на все ограничения.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:49:50, Сегодня [Материал]
0

бабушка старая, ей всё равно....
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