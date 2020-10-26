В Житомирском районе под колесами легковушки погибла пенсионерка

На автодороге в пригороде Житомира пенсионерка попала под колеса легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября около 18:15, в с. Ивановка Житомирского района. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, 22-летняя жительница г. Житомира, двигаясь в направлении областного центра, совершила наезд на пешехода, 66-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть", - говорится в сообщении.
Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимы с жизнью.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины"
, - отмечают в полиции.
Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло 25 октября в селе Глубочица
Житомирского района.