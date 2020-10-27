В Житомире члены участковой избирательной комиссии напали на наблюдателя. ВИДЕО

«Два члена УИК переписывали протоколы, я подошел их снимать, они попросили не снимать. Я сказал, что я наблюдатель от ОПОРЫ и имею право такое делать. Они ответили, что согласно закону не имею права снимать их лица. Я ответил, что в соответствии с Избирательным кодексом я имею право их снимать. Они отошли от стола. Я снял протокол, чтобы было видно номер участка, они подбежали со спины. Одна из них пыталась выбить мне телефон и поцарапала руку. Я попросил председателя объяснить им, что я имею право снимать. Председатель вышла и сказала, что их отправили на уточнение и они должны ехать на уточнение. Я вызвал полицию. Жду пока. А они уже убежали», - рассказал наблюдатель.