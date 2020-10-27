В Житомире члены участковой избирательной комиссии напали на наблюдателя. ВИДЕО

В Житомире в помещении Королёвской районной избирательной комиссии 27 октября члены участковой избирательной комиссии №181425 напали на наблюдателя ОПОРЫ, потому что он снимал на видео, как переписывают протоколы в помещении ТИК.
По информации ОПОРЫ, наблюдателю поцарапали руку и пытались выбить телефон.
«Два члена УИК переписывали протоколы, я подошел их снимать, они попросили не снимать. Я сказал, что я наблюдатель от ОПОРЫ и имею право такое делать. Они ответили, что согласно закону не имею права снимать их лица. Я ответил, что в соответствии с Избирательным кодексом я имею право их снимать. Они отошли от стола. Я снял протокол, чтобы было видно номер участка, они подбежали со спины. Одна из них пыталась выбить мне телефон и поцарапала руку. Я попросил председателя объяснить им, что я имею право снимать. Председатель вышла и сказала, что их отправили на уточнение и они должны ехать на уточнение. Я вызвал полицию. Жду пока. А они уже убежали», - рассказал наблюдатель.
По состоянию на 13:00 в ТИК приехали представители полиции. Наблюдатель ОПОРЫ написал заявление и дал показания.
После чего членов этой же УИК наблюдатели встретили уже на первом этаже в помещении ТИК, где они снова переписывали протоколы, но теперь уже на подоконнике.
«После дачи показаний полиции я спускалась к выходу из ТИК и на первом этаже увидела эту же женщину, которая снова переписывала протокол, теперь на подоконнике. Позвали полицейских, когда правоохранители спустились, то члены УИК начали от них убегать. По требованию полицейского остановиться, выбежали на улицу», - отметила долгосрочная наблюдательница ОПОРЫ Татьяна Хмель.
Препятствование наблюдателю и реализации его права на наблюдение влечет уголовную ответственность, если сопровождается обманом или принуждением, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, угрозой применения таких действий (ч. 1, 2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины). В других случаях наступает административная ответственность по статье 212-24 КУоАП.
Согласно пункту 4 части 9 статьи 60 Избирательного кодекса Украины официальный наблюдатель имеет право осуществлять фото-, видеосъемку и аудиозапись без нарушения при этом тайны голосования избирателей.
репка через год вышел по удо, и посадил деда на ножик...