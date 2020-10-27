Цены на газ для населения в ноябре вырастут на 35% – «Нафтогаз»

В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%, об этом свидетельствуют данные на сайте "Нафтогаза
".
"Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - объясняют в "Нафтогазе".
В ноябре в рамках месячного контракта цена на газ возрастает до 6,33 гривен за кубометр, в рамках годового контракта составит 6,45 гривны за кубометр.
Если вы подключили тариф "Годовой" в предыдущие месяцы, то вы продолжаете платить за газ по цене того периода. Например, до 31 октября включительно можно перейти на летний контракт по цене 5,24 грн за кубометр.
Напомним, ранее "Нафтогаз" существенно повысил цену газа для производителей тепла
.
Доллар, если и растёт то на единицы процентов. Раньше мотивировали требованиями МВФ. Сейчас ничем не мотивируют - обдирают потребителей так, как левая нога хочет Вот и весь хрен до копейки.
А граждане молчат и платят - привыкли уже.
Вопрос: как теперь продать тот дорогой газ? Правильно - поднимаем тариф. Коболев и ко в очередной раз получают премии. Все предельно просто.
Подорожал газ для тепловиков - надо ждать повышения тарифа на обогрев домов.
От таких новостей - шизеешь.
И ведь ни одна паскуда не даёт конкретных причин повышений. Повысили и всё. Платите, граждане!!!
обдирают на своём йевропейском хабе нафтогаз, как липку
надо поддержать национального газового продавца