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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 27 » 17:48:11

Цены на газ для населения в ноябре вырастут на 35% – «Нафтогаз»

Вчера, 17:51:11 966 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Цены на газ для населения в ноябре вырастут на 35% – «Нафтогаз»

 В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%, об этом свидетельствуют данные на сайте "Нафтогаза".
 

"Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - объясняют в "Нафтогазе".




В ноябре в рамках месячного контракта цена на газ возрастает до 6,33 гривен за кубометр, в рамках годового контракта составит 6,45 гривны за кубометр.

Если вы подключили тариф "Годовой" в предыдущие месяцы, то вы продолжаете платить за газ по цене того периода. Например, до 31 октября включительно можно перейти на летний контракт по цене 5,24 грн за кубометр.

Напомним, ранее "Нафтогаз" существенно повысил цену газа для производителей тепла.
Тэги: Нафтогаз, газ, тарифы
Комментариев: 7
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 18:35:29, Вчера [Материал]
+2

почему так мало?
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:24:34, Вчера [Материал]
0

В год по несколько раз повышают цену на газ. И не на 2-3 процента, а сразу на треть или больше. Какого лысого?
Доллар, если и растёт то на единицы процентов. Раньше мотивировали требованиями МВФ. Сейчас ничем не мотивируют - обдирают потребителей так, как левая нога хочет Вот и весь хрен до копейки.
А граждане молчат и платят - привыкли уже.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 20:40:48, Вчера [Материал]
0

Потому что если кто-то помнит, то на прошлый зимний сезон Нафтогаз накупил газ по дорогой цене. Еще тогда впаривали покупку газа дешевле и заранее, но повелось на этот лохотрон мало людей. Зима оказалась теплой, цены на газ упали.

Вопрос: как теперь продать тот дорогой газ? Правильно - поднимаем тариф. Коболев и ко в очередной раз получают премии. Все предельно просто.
RaID
7 Сергій (RaID)   • 00:39:05, Сегодня [Материал]
0

Тому що зима наближається, і зростає попит. Нікому той газ не треба у такій кількості літом, тому ціна падає, а як зима і попит то і ціна росте. Все просто. Хто не клацав клювом міг купити газ по літній ціні (4,49 грн) на всю зиму і економити.
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:32:17, Вчера [Материал]
0

Сейчас прошёлся по колонке новостей вниз и прибалдел. Бензин подорожал - взлетят цены на перевозки, а значит, и на все товары.
Подорожал газ для тепловиков - надо ждать повышения тарифа на обогрев домов.
От таких новостей - шизеешь.
И ведь ни одна паскуда не даёт конкретных причин повышений. Повысили и всё. Платите, граждане!!!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 20:06:57, Вчера [Материал]
0

кляти словакы.....
обдирают на своём йевропейском хабе нафтогаз, как липку
надо поддержать национального газового продавца
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 20:26:35, Вчера [Материал]
+4

НУ НАКОНЕЦ!!! Так затрахали нищенские тарифы! Платишь эти несчастные копейки и чувствуешь себя какой-то второсортной отрыжкой сгнившего совка. Теперь хоть европейским партнерам в глаза будет не так стыдно смотреть! Слава Украине!)))))
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