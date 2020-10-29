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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 29 » 08:50:15

В историческом центре Житомира ОСМД перегородило улицу забором. ВИДЕО

Сегодня, 09:05:15 2128 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В историческом центре Житомира ОСМД перегородило улицу забором. ВИДЕО

 Жители ОСМД в Житомире установили забор на улице Шолом-Алейхема, перекрыв ход в церковь, и хотят приватизировать часть огражденной улице.

Свое решение мотивируют тем, что житомиряне, которые отдыхают рядом, на так называемой "барной стойке" по улице Кафедральной, устроили в их дворе импровизированный туалет, информирует "Суспільне".
 

"Мы разрешений не брали, а создали уличный комитет согласно закону о самоуправлении. И поставили городской совет к сведению, что есть уличный комитет, есть такое решение. Мы - народовластие. Почему мы перегородили проход? Главная причина в том, что более 15 лет назад в Житомире возникла так называемая "барная стойка" по улице Кафедральной. Туда приходит молодежь - они употребляют алкогольные напитки, едят, а в туалет приходят, к сожалению, к нам. Здесь все было в "кучах", выходя из дома, мы не могли спокойно пройти мимо этих мин", - рассказала председатель ОСМД Ольга Яковлева.




По словам краеведа Геннадия Махорина, этот забор не вписывается в историческую застройку в центре Житомира.
 

"Эта территория Замковой горы должна была быть превращена в историко-археологический комплекс, и улица Шолом-Алейхема тоже должна была принадлежать к этому комплексу, как кратчайший путь к Подольской церкви. В этой церкви был крещен Олег Ольжич, Николай Сциборский и многие другие наши известные деятели. Подольская церковь выпадает из экскурсионного маршрута, так как подойти к ней коротким путем невозможно", - отметил краевед.


ФОТО: Суспільне

Местные жители говорят, что забор пока останется на месте. Также они намерены приватизировать часть улицы Шолом-Алейхема.

"Есть закон о приватизации земли, и нам ОСМД позволяет приватизировать. И мы в будущем приватизируем. Мы добьемся лишения статуса улицы. А дальше мы приведем здесь красоту, будете приходить и наслаждаться", - рассказала председатель ОСМД.
 
Тэги: Житомир, забор, улица, ОСМД
Комментариев: 3
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 09:44:05, Сегодня [Материал]
+7

А ведь жители правы!
Почему они должны терпеть под окнами эту срань господню и нюхать эту "амброзию" сортирную?
А кроме того, посмотрите на фото. Это же не улица, а кусок их двора, придомовая территория.
Так что (ИМХО), молодцы жители!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:45:18, Сегодня [Материал]
+5

А купи сміття, калу, калюжі сечі та блювоти в історичному центрі міста на думку шановного краєзнавця є нормою? Чи учасники екскурсій мають насолоджуватися слідами життєдіяльності молодих шанувальників руского репчіка, які (в буквальному розумінні) сруть на пам'ять Миколи Сциборського, Олега Ольжича, та інших діячів? Який ще легальний метод боротьби с дегенератством був у жителів тих будинків, окрім встановлення огорожі?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:04:10, Сегодня [Материал]
+5

Ну жильцов понять можно, они вынуждены так делать. Хотя, конечно, если бы в городе была власть, то эту "барную стойку" давно бы закрыли.
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