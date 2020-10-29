В историческом центре Житомира ОСМД перегородило улицу забором. ВИДЕО

"Мы разрешений не брали, а создали уличный комитет согласно закону о самоуправлении. И поставили городской совет к сведению, что есть уличный комитет, есть такое решение. Мы - народовластие. Почему мы перегородили проход? Главная причина в том, что более 15 лет назад в Житомире возникла так называемая "барная стойка" по улице Кафедральной. Туда приходит молодежь - они употребляют алкогольные напитки, едят, а в туалет приходят, к сожалению, к нам. Здесь все было в "кучах", выходя из дома, мы не могли спокойно пройти мимо этих мин", - рассказала председатель ОСМД Ольга Яковлева.