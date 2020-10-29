В историческом центре Житомира ОСМД перегородило улицу забором. ВИДЕО

"Мы разрешений не брали, а создали уличный комитет согласно закону о самоуправлении. И поставили городской совет к сведению, что есть уличный комитет, есть такое решение. Мы - народовластие. Почему мы перегородили проход? Главная причина в том, что более 15 лет назад в Житомире возникла так называемая "барная стойка" по улице Кафедральной. Туда приходит молодежь - они употребляют алкогольные напитки, едят, а в туалет приходят, к сожалению, к нам. Здесь все было в "кучах", выходя из дома, мы не могли спокойно пройти мимо этих мин", - рассказала председатель ОСМД Ольга Яковлева.
"Эта территория Замковой горы должна была быть превращена в историко-археологический комплекс, и улица Шолом-Алейхема тоже должна была принадлежать к этому комплексу, как кратчайший путь к Подольской церкви. В этой церкви был крещен Олег Ольжич, Николай Сциборский и многие другие наши известные деятели. Подольская церковь выпадает из экскурсионного маршрута, так как подойти к ней коротким путем невозможно", - отметил краевед.
Почему они должны терпеть под окнами эту срань господню и нюхать эту "амброзию" сортирную?
А кроме того, посмотрите на фото. Это же не улица, а кусок их двора, придомовая территория.
Так что (ИМХО), молодцы жители!