Полисмены, розбороняя драку, применили слезоточивый газ: прокуратура говорит о превышении служебных полномочий

В Житомирской области ГБР начало расследование по факту драки местных жителей и применения правоохранителями спецсредств. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
"Установлено, что 24.10.2020 в центре города Малин, около трех часов ночи, между двумя группами местных жителей, после посещения ночного развлекательного центра, возник спор, который перерос в столкновение между отдельными лицами. На место происшествия была вызвана группа реагирования патрульной полиции в составе двух инспекторов", - говорится в сообщении.
Инспекторы попытались прекратить хулиганские действия молодых людей, в частности, задержать одного из активных участников драки. Другие начали препятствовать правоохранителям. Для прекращения нарушения общественного порядка и драки инспекторы полиции применили слезоточивый газ.
"Поскольку местным отделом полиции действия участников схватки и правоохранителей не квалифицированы как уголовное преступление, местной прокуратурой начато уголовное производство", - добавляют в прокуратуре.
Досудебные расследования по факту хулиганства (ч. 3 ст. 296 УК Украины), насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст. 345 УК Украины), а также по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины) проводит Государственное бюро расследований.
в Гаагу мэрзотныкив...