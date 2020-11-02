Полисмены, розбороняя драку, применили слезоточивый газ: прокуратура говорит о превышении служебных полномочий

"Установлено, что 24.10.2020 в центре города Малин, около трех часов ночи, между двумя группами местных жителей, после посещения ночного развлекательного центра, возник спор, который перерос в столкновение между отдельными лицами. На место происшествия была вызвана группа реагирования патрульной полиции в составе двух инспекторов", - говорится в сообщении.