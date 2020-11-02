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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 2 » 13:52:11

Полисмены, розбороняя драку, применили слезоточивый газ: прокуратура говорит о превышении служебных полномочий

Сегодня, 14:28:11 645 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полисмены, розбороняя драку, применили слезоточивый газ: прокуратура говорит о превышении служебных полномочий

 В Житомирской области ГБР начало расследование по факту драки местных жителей и применения правоохранителями спецсредств. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
 

"Установлено, что 24.10.2020 в центре города Малин, около трех часов ночи, между двумя группами местных жителей, после посещения ночного развлекательного центра, возник спор, который перерос в столкновение между отдельными лицами. На место происшествия была вызвана группа реагирования патрульной полиции в составе двух инспекторов", - говорится в сообщении.


Инспекторы попытались прекратить хулиганские действия молодых людей, в частности, задержать одного из активных участников драки. Другие начали препятствовать правоохранителям. Для прекращения нарушения общественного порядка и драки инспекторы полиции применили слезоточивый газ.
 

"Поскольку местным отделом полиции действия участников схватки и правоохранителей не квалифицированы как уголовное преступление, местной прокуратурой начато уголовное производство", - добавляют в прокуратуре.


Досудебные расследования по факту хулиганства (ч. 3 ст. 296 УК Украины), насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст. 345 УК Украины), а также по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины) проводит Государственное бюро расследований.
Тэги: прокуратура, ГБР, драка, полиция, газ
Комментариев: 3
Alex_Zander
1 Александр (Alex_Zander)   • 14:41:25, Сегодня [Материал]

А потом мы удивляемся почему полиция такая безхребетная. Старые ментяры были куда лучше, они просто приезжали на место драки, сидели в своем бобике и ждали когда все закончится и собирали потом всех кто уже валялся как виновных в проишествии. Во было классно... Но мы к этому вернемся с такими "полномочиями" у полиции.
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 16:01:42, Сегодня [Материал]

А.С.А.В.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:21:46, Сегодня [Материал]

звиряче отруення нелюдями бэзнэвынных диточок
в Гаагу мэрзотныкив...
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