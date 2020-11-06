Официально: Сухомлин набрал 51,37% голосов и во второй раз избран мэром Житомира

Городская территориальная избирательная комиссии 6 ноября объявила результаты выборов и признала Сергея Сухомлина избранным городским головой Житомира.
Согласно результатам, за Сухомлина проголосовали 29 тысяч 185 горожан, а это 51,37% голосов избирателей
, пришедших на участки.
Таким образом Сухомлин переизбрался на второй срок уже в первом туре.
Напомним, Сергей Сухомлин впервые был избран городским головой Житомира в ноябре 2015 года.
Он стал вторым мэром Житомира за время независимости Украины
, который проведет на должности более одного срока.
У других кандидатов голоса распределились следующим образом:
- Евдокимов Виктор Валерьевич (Слуга народа) - 7136 (голосов).
- Леонченко Наталия Петровна (ОПЗЖ) - 5266.
- Зубко Людмила Николаевна (Европейская Солидарность) - 3681.
- Мартынчук Иван Владимирович (Сила и честь) - 2741
- Розенблат Елена Соломоновна (Батькивщина) - 1733.
- Хренов Матвей Владимирович (Партия развития громад) - 1386.
- Кизин Сидор Васильевич (Свобода) - 1309.
- Демчик Евгений Александрович (Радикальная партия) - 1078.
- Мелешко Максим Андреевич (Перемога Пальчевского) - 651.
- Дяченко Андрей Васильевич (За будущее) - 570.
- Кирилюк Виталий Леонидович (Голос) - 471.
- Комисарчук Олег Владимирович (Народный рух Украины) - 264.
У нас результати місцевих виборів встановлюють вже другу неділю.
https://youtu.be/saW_cSx_uCs