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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 6 » 14:34:08

Официально: Сухомлин набрал 51,37% голосов и во второй раз избран мэром Житомира

Сегодня, 14:44:17 531 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Официально: Сухомлин набрал 51,37% голосов и во второй раз избран мэром Житомира

 Городская территориальная избирательная комиссии 6 ноября объявила результаты выборов и признала Сергея Сухомлина избранным городским головой Житомира.

Согласно результатам, за Сухомлина проголосовали 29 тысяч 185 горожан, а это 51,37% голосов избирателей, пришедших на участки.

Таким образом Сухомлин переизбрался на второй срок уже в первом туре.

Напомним, Сергей Сухомлин впервые был избран городским головой Житомира в ноябре 2015 года.

Он стал вторым мэром Житомира за время независимости Украины, который проведет на должности более одного срока.
 

У других кандидатов голоса распределились следующим образом:

 
  • Евдокимов Виктор Валерьевич (Слуга народа) - 7136 (голосов).
  • Леонченко Наталия Петровна (ОПЗЖ) - 5266.
  • Зубко Людмила Николаевна (Европейская Солидарность) - 3681.
  • Мартынчук Иван Владимирович (Сила и честь) - 2741
  • Розенблат Елена Соломоновна (Батькивщина) - 1733.
  • Хренов Матвей Владимирович (Партия развития громад) - 1386.
  • Кизин Сидор Васильевич (Свобода) - 1309.
  • Демчик Евгений Александрович (Радикальная партия) - 1078.
  • Мелешко Максим Андреевич (Перемога Пальчевского) - 651.
  • Дяченко Андрей Васильевич (За будущее) - 570.
  • Кирилюк Виталий Леонидович (Голос) - 471.
  • Комисарчук Олег Владимирович (Народный рух Украины) - 264.
Комментариев: 4
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 14:48:42, Сегодня [Материал]

"1 листопада в Молдові відбулися чергові вибори президента. Виборчі дільниці в країні закрилися о 21:00. І вже за кілька годин після цього Центрвиборчком оголосив перші результати. Близько 11 години ранку 2 листопада підрахували всі 100% протоколів"

У нас результати місцевих виборів встановлюють вже другу неділю.
CPTN
2 AntiHype (CPTN)   • 15:26:26, Сегодня [Материал]

Странное сравнение :)
RaID
3 Сергій (RaID)   • 16:27:39, Сегодня [Материал]

А тут ще швидше порахували, і точність до сотих відсотка!

https://youtu.be/saW_cSx_uCs
Скарификатор
4 Перикарда (Скарификатор)   • 16:31:39, Сегодня [Материал]

то есть за него проголосовало около 10% житомирян?
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