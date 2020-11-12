Пропавшего мужчину и его пасынка нашли мертвыми в машине на дне реки. ВИДЕО

В Житомирской области закончились поиски двух пропавших без вести членов одной семьи. К сожалению, бездыханные тела мужчины 1981 года рождения и его 14-летнего пасынка нашли в салоне затонувшего автомобиля на дне реки.
Как сообщал "Журнал Житомира", мужчина с мальчиком исчезли в понедельник, 9 ноября. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина с мужчиной за рулем и подростком на пассажирском сиденье выехала из городка Барановка. Дальше не было никаких следов.
Поисковые группы прочесывали местность и во второй половине дня 11 ноября возле смт Полянка на берегу реки Случь следователи заметили следы от машины и предположили, что машина могла скатиться в реку.
"При обследовании берега на траве и камышах нашли следы шин, которые вели к воде. При исследовании реки водолазы областной аварийно-спасательной службы обнаружили затопленное транспортное средство с телами мужчины и мальчика", - рассказал начальник ГУНП Юрий Олейник.
С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема.
В рамках досудебного расследования, начатого по факту исчезновения мужчины и мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза причин их смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.