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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 12 » 08:51:11

Пропавшего мужчину и его пасынка нашли мертвыми в машине на дне реки. ВИДЕО

Сегодня, 09:11:11 1135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропавшего мужчину и его пасынка нашли мертвыми в машине на дне реки. ВИДЕО

 В Житомирской области закончились поиски двух пропавших без вести членов одной семьи. К сожалению, бездыханные тела мужчины 1981 года рождения и его 14-летнего пасынка нашли в салоне затонувшего автомобиля на дне реки.

Как сообщал "Журнал Житомира", мужчина с мальчиком исчезли в понедельник, 9 ноября. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина с мужчиной за рулем и подростком на пассажирском сиденье выехала из городка Барановка. Дальше не было никаких следов.

Поисковые группы прочесывали местность и во второй половине дня 11 ноября возле смт Полянка на берегу реки Случь следователи заметили следы от машины и предположили, что машина могла скатиться в реку.
 

"При обследовании берега на траве и камышах нашли следы шин, которые вели к воде. При исследовании реки водолазы областной аварийно-спасательной службы обнаружили затопленное транспортное средство с телами мужчины и мальчика", - рассказал начальник ГУНП Юрий Олейник.




С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема. 

В рамках досудебного расследования, начатого по факту исчезновения мужчины и мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза причин их смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
 
Тэги: Утонули, Житомирская область, розыск
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