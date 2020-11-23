На севере Житомирской области завершают ремонт 4 км трассы М-21

Подходит к концу капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. 4-километровый участок проходит по городу Овруч и пролегает до села Заречье.
"Уже уложены все слои дорожной одежды. В городе Овруч это 3 слоя, которые проармированы и соединены битумной эмульсией: слой основания из щебеночно-песчаной смеси, крупнозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичный асфальтобетон"
, - сообщают в Службе автодорог (САД)
.
Для безопасности движения нанесена временная разметка. Работы выполнял подрядчик - ЧП "Автомагистраль".
Кроме ремонта дорожного покрытия в Овручском районе, начаты подготовительные работы по капитальному ремонту пути М-21 и в Хорошевском районе (км 134+821 - км 136+589). Полностью отремонтировать автодорогу планируют в течение 2-3 лет.
"Соблюдаем маршрутный принцип: за два-три года путь М-21, как одна из главных магистралей области, будет восстановлен полностью"
, - добавляет САД.
Напомним, за ремонт 5 км трассы М-21 подрядчику заплатят 149 млн гривен
.