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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 23 » 16:37:35

На севере Житомирской области завершают ремонт 4 км трассы М-21

Вчера, 16:50:35 2221 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирской области завершают ремонт 4 км трассы М-21

 Подходит к концу капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. 4-километровый участок проходит по городу Овруч и пролегает до села Заречье.

"Уже уложены все слои дорожной одежды. В городе Овруч это 3 слоя, которые проармированы и соединены битумной эмульсией: слой основания из щебеночно-песчаной смеси, крупнозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичный асфальтобетон", - сообщают в Службе автодорог (САД).

Для безопасности движения нанесена временная разметка. Работы выполнял подрядчик - ЧП "Автомагистраль".



Кроме ремонта дорожного покрытия в Овручском районе, начаты подготовительные работы по капитальному ремонту пути М-21 и в Хорошевском районе (км 134+821 - км 136+589). Полностью отремонтировать автодорогу планируют в течение 2-3 лет.

"Соблюдаем маршрутный принцип: за два-три года путь М-21, как одна из главных магистралей области, будет восстановлен ​​полностью", - добавляет САД.

Напомним, за ремонт 5 км трассы М-21 подрядчику заплатят 149 млн гривен.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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