Волонтер собрала деньги и приобрела Житомирской детской больнице сканер для вен

"На сегодняшний день у нас находится на стационарном лечении 90 детей. Важно то, что большинство из них получает лечение через катетеризацию периферических вен, поэтому этот аппарат нам поможет. В случае сложных случаев у детей, его будут использовать для внутривенного введения препаратов. Он будет находиться в отделении интенсивной терапии, где большинство детей в тяжелом состоянии и получают паллиативную помощь", - отметил директор детской больницы Владимир Галайба.