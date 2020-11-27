Волонтер собрала деньги и приобрела Житомирской детской больнице сканер для вен

В Житомире волонтер собрала средства и приобрела за 92 тыс. грн сканер для вен, который передала детской больнице имени Башека.
"Моя была только идея и инициатива. Я написала пост в Фейсбуке и присоединились неравнодушные люди. Мои друзья помогли собрать около половины суммы, а дальше деньги отправляли мамы, другие люди. Суммы были очень разные 7, 10, 12, 20, 1000, 2000 грн. Была даже одна женщина, которая лично мне привезла 10 тыс. грн. Таким образом собраны эти деньги, и мы купили сканер"
, - рассказала в комментарии информагенству "Укринформ
" волонтер Светлана Ярмолицкая.
Женщина решила приобрести сканер для медучреждения, когда часто находилась в больницах с дочерью. Девочка умерла, а ее мама за 9 дней собрала деньги на аппарат.
По ее словам, по предварительному заказу сканер для вен стоил 105 тыс. грн, но обошелся в 92 тыс. грн.
"На сегодняшний день у нас находится на стационарном лечении 90 детей. Важно то, что большинство из них получает лечение через катетеризацию периферических вен, поэтому этот аппарат нам поможет. В случае сложных случаев у детей, его будут использовать для внутривенного введения препаратов. Он будет находиться в отделении интенсивной терапии, где большинство детей в тяжелом состоянии и получают паллиативную помощь", - отметил директор детской больницы Владимир Галайба.
Заведующий отделением интенсивной терапии больницы Максим Морозько отмечает, что такой аппарат способен показывать крупные и мелкие вены, глубину их залегания, и как они проходят, а это очень важно в критических моментах.
Врач добавил, что сканер для вен также имеет различные режимы для типов кожи и размеров руки. Аппарат нужен не только при лечении детей, но и взрослых и особенно после курса химиотерапии.
Фото Антонины Тугас