Суд освободил журналиста Муравицкого от всех мер пресечения

Королёвский районный суд Житомира не стал продолжать меру пресечения в виде личного обязательства журналисту Василию Муравицкому Он впервые за три с половиной года не находится ни под одной из мер пресечения.
Об этом сам Муравицкий сообщил в Facebook
.
"Ну что, друзья. Опять маленькая победа! Наша борьба продолжается. На той стороне 12 следователей СБУ, три прокурора, куча оперативников и политический заказ. На нашей - правда, бескорыстие и самоотверженность. Сегодня я лишён всех мер пресечения. Впервые за три с половиной года", - написал журналист.
Василий Муравицкий
Адвокат Муравицкого Андрей Гожый на своем сайте
сообщил, что его подзащитный "более не отягощен ни одной из мер пресечения" и является "абсолютно свободным человеком".
В сопровождении своего адвоката журналист забрал изъятый загранпаспорт.
"На данный момент, несмотря на продолжение слушаний, Василий Муравицкий является совершенно свободным человеком. При этом, он не собирается покидать территорию страны, будет добиваться оправдательного приговора в указанном сфабрикованном деле и заниматься журналистской деятельностью", - добавил Гожый.
Как сообщалось, журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года
. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы
и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы. Сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года – на ночной домашний арест
.
Ще в депутати цього невігласа і картина маслом.