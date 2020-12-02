Суд освободил журналиста Муравицкого от всех мер пресечения

"Ну что, друзья. Опять маленькая победа! Наша борьба продолжается. На той стороне 12 следователей СБУ, три прокурора, куча оперативников и политический заказ. На нашей - правда, бескорыстие и самоотверженность. Сегодня я лишён всех мер пресечения. Впервые за три с половиной года", - написал журналист.