Заборгованість споживачів Житомирщини за доставку газу становить майже 11,7 млн грн

«Нині компанія не застосовує санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Житомиргаз» вдається до крайніх заходів. Лише за листопад боржникам було надіслано більше 31,1 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу. Адже глибока криза не платежів у газовій сфері вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», - розповідає директор комерційний АТ «Житомиргаз» Людмила Усик.