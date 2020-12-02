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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 2 » 10:52:41

Заборгованість споживачів Житомирщини за доставку газу становить майже 11,7 млн грн   PR  

Сегодня, 10:56:41 285 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заборгованість споживачів Житомирщини за доставку газу становить майже 11,7 млн грн

 Станом на 1 грудня 6% споживачів АТ «Житомиргаз» жодного разу в 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 11,7 млн грн.

З початку року близько 21 тис клієнтів «Житомиргазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. На початку опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання. 
 

«Нині компанія не застосовує санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Житомиргаз» вдається до крайніх заходів. Лише за листопад боржникам було надіслано більше 31,1 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу. Адже глибока криза не платежів у газовій сфері вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», - розповідає директор комерційний АТ «Житомиргаз» Людмила Усик.


У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам, адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, «Житомиргаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби "104", утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 365 тис клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ «Житомиргаз» залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.

«Житомиргаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.

Пресслужба АТ «Житомиргаз»
Тэги: Житомиргаз
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:28:11, Сегодня [Материал]
0

это только за доставку, а за тепло сколько ?)) еще с того года миллионы....
realaNT
2 realant (realaNT)   • 11:37:24, Сегодня [Материал]
0

Именно поэтому нужно еще повышать стоимость доставки.
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