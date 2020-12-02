Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 03.12.2020    11:18:38
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 2 » 12:56:56

Неизвестные подожгли двери нескольких житомирских квартир и сбежали

Вчера, 13:05:45 1924 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Неизвестные подожгли двери нескольких житомирских квартир и сбежали

 Ночью 2 декабря в подъезде одной из девятиэтажек Житомира произошло возгорание. Огнем повреждены стены и двери пяти квартир. Полиция подозревает умышленный поджог.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Сообщение о пожаре поступило около 2:55 от спасателей. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела выяснили, что очаг пожара был в подъезде на втором этаже, где расположена входные двери в 5 квартир. В результате возгорания были повреждены стены и двери указанных квартир", - отмечают правоохранители.


Предварительно, пожар возник в результате умышленного заноса на лестничную площадку легковоспламеняющегося вещества и его поджога.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия по установлению лица, причастного к поджогу.
Тэги: Житомир, Поджог, квартиры
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus