Неизвестные подожгли двери нескольких житомирских квартир и сбежали

Ночью 2 декабря в подъезде одной из девятиэтажек Житомира произошло возгорание. Огнем повреждены стены и двери пяти квартир. Полиция подозревает умышленный поджог.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Сообщение о пожаре поступило около 2:55 от спасателей. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела выяснили, что очаг пожара был в подъезде на втором этаже, где расположена входные двери в 5 квартир. В результате возгорания были повреждены стены и двери указанных квартир", - отмечают правоохранители.
Предварительно, пожар возник в результате умышленного заноса на лестничную площадку легковоспламеняющегося вещества и его поджога.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия по установлению лица, причастного к поджогу.