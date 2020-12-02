Неизвестные подожгли двери нескольких житомирских квартир и сбежали

"Сообщение о пожаре поступило около 2:55 от спасателей. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела выяснили, что очаг пожара был в подъезде на втором этаже, где расположена входные двери в 5 квартир. В результате возгорания были повреждены стены и двери указанных квартир", - отмечают правоохранители.