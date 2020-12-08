Громадам Житомирщины передали 16 школьных автобусов. ФОТО

8 декабря на площади Королёва в Житомире громадам области вручили ключи от 16 школьных автобусов. Они приобретены за средства государственной субвенции в софинансировании с местными бюджетами.
Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил сегодня на своей странице в соцсети
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"Более пятисот детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Житомирщины, отныне смогут в тепле, с комфортом, а главное, безопасно ездить на уроки и возвращаться домой. Новый автотранспорт, оснащенный системой громкой связи, ремнями безопасности и сигнальными маяками, позволит многим сельским школам решить существенную проблему, связанную с подвозом учащихся", - отметил Бунечко.
16 автобусов получат: Иршанская, Новоборовская, Городницкая, Чоповицкая, Станишовская, Емильчинская, Любарская, Словечансая, Овручская, Радомышльская, Глубочицкая, Олиевская, Вчорайшенская, Чудновская территориальные громады и Романовский район.
Стоимость одного автобуса марки "Эталон" - 1,9 млн гривен
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