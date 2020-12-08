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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 8 » 11:13:19

Громадам Житомирщины передали 16 школьных автобусов. ФОТО

Вчера, 11:15:19 729 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Громадам Житомирщины передали 16 школьных автобусов. ФОТО

 8 декабря на площади Королёва в Житомире громадам области вручили ключи от 16 школьных автобусов. Они приобретены за средства государственной субвенции в софинансировании с местными бюджетами.

Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил сегодня на своей странице в соцсети.
 

"Более пятисот детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Житомирщины, отныне смогут в тепле, с комфортом, а главное, безопасно ездить на уроки и возвращаться домой. Новый автотранспорт, оснащенный системой громкой связи, ремнями безопасности и сигнальными маяками, позволит многим сельским школам решить существенную проблему, связанную с подвозом учащихся", - отметил Бунечко.


16 автобусов получат: Иршанская, Новоборовская, Городницкая, Чоповицкая, Станишовская, Емильчинская, Любарская, Словечансая, Овручская, Радомышльская, Глубочицкая, Олиевская, Вчорайшенская, Чудновская территориальные громады и Романовский район.

Стоимость одного автобуса марки "Эталон" - 1,9 млн гривен.







Тэги: громады, Житомирщина, школьные автобусы
Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 13:41:44, Вчера [Материал]
0

Поясніть мені економіку мати автобус проти замовити послугу перевезення. Автобус коштує 2 лями + водій, обслуговування, паливо і так далі.. А замовити регулярну послугу для школ скільки б коштувало і скільки можна було б возити дітей на 2 лями? Чи перевізникам не цікаво такі рейси робити?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:57:21, Вчера [Материал]
+1

Ничего нового. Совок-совок-совок! Традиционная раздача "подарков" под новый год!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:51:26, Вчера [Материал]
0

я так понимаю, что до этой масштабной закупки автобусов мелкие в школу пешком ходили?
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